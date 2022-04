Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



HYTTE: Det er opprør i Fredrikstad. Facebook-gruppen «NEI til økt eiendomsskatt i Fredrikstad Kommune» talte raskt 2.000 medlemmer. Nå har de satt advokatfirmaet Wiersholm til å utrede grunnlag for massesøksmål mot kommunen.

Noe av utgangspunktet var en post fra Morten Kristiansen, som ble avsluttet med store bokstaver: «JEG ER LÆRER I FREDRIKSTAD KOMMUNE FOR FAEN».

Han står som eier av Kaholmen 43 på Kråkerøy i Fredrikstad. Én av mange østvendte hytter på rekke og rad langs en kil med brakkvann utenfor Fredrikstad. Hytta er på 68 kvadratmeter og ble bygget på 1950-tallet av Kristiansens bestefar. Det er 8-10 minutter å gå fra parkeringen.

Festetomt = full verdi

Fredrikstad kommune har taksert bestefars verk til 9.147.000 kroner. Av dette er tomten verdsatt til 7,2 millioner. Resten er bygningen som Kristiansen har satt seg som mål å overlevere i bedre stand til neste generasjon.

Eiendomsskatten har han allerede fått servert. Den er økt fra 3.400 til 18.369 kroner, mens naboen har fått 17.903 kroner etter nesten en identisk takst på sin hytte.

– Markedsverdi er svært lite interessant. Det er en vanlig hytte i et vanlig arbeiderklassestrøk, sier Kristiansen.

– At det er festetomt bryr ikke kommunen seg om i takseringen. De sier de ikke har lov til å skille mellom festetomt og eiertomt.

– Men jeg ønsker ikke å selge familiehytta på min vakt.

Men Kristiansen har listet opp kostnadene som bestefarens hytte. Festeavgiften er i ferd med å bli oppregulert til 13.000 kroner. Dertil kommer kommunale avgifter på 8.000, strøm på 15.000, forsikring på 5.600 og det han kaller «nøkterne vedlikeholdsutgifter» på 17.000 og inventar utstyr på 5.000. På toppen altså 18.369 kroner i eiendomsskatt.

MARKEDSTAKST: Kaholmen 43 i Fredrikstad har fått en takst på 9,15 millioner kroner. Det koster Morten Kristiansen 18.369 kroner i eiendomsskatt. Snart kommer også formuesskatt til fulle markedsverdier. Det slår enda hardere. Foto: 1881.no

25% av lønn går til hytta

Men det er før nye regler for verdsettelse av hytter. I fjor høst sendte Finansdepartementet ut forslag til nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger. Målet var fulle markedsverdier. Alle høringsinstanser jublet, også Norges Hytteforbund – dog forutsatt at grunnlaget for beskatning blir lik som for bolig, det vil si maksimalt 30 prosent.

For eldre hytter med god beliggenhet vil det uansett slå knallhardt. Kristiansens hytte til 9,1 millioner vil med en ligningsverdi på 30 prosent koste 26.000 i formuesskatt. Da er vi plutselig på 108.000 kroner.

– Jeg har en lærerlønn på 650.000 kroner, sier Kristiansen.

Fratrukket skatt går de siste 166.000, det vil si 25 prosent, av denne lønnen til å betale kostnadene på hytta. Kristiansens årslønn tilsvarer dermed 484.000 kroner hvis man holder hyttekostnaden utenfor. På den annen side slipper han charterbilletter til Spania for familien i sommerferien.

Arveavgift på markedsverdi

– Det vil bli slutt på at vanlige folk skal kunne eie eiendommer langs sjøen, sier en hytteeier.

Hvis det blir mindre rabatt for fritidsbolig enn for bolig vil kostnaden eksplodere. Med samme rabatt for fritidsbolig som for sekundærleilighet vil formuesskatten for Kristiansen ende på 83.000 kroner slik at totalkostnaden for hytta ender på 165.000 beskattede kroner, eller nær 14.000 i måneden.

Det er dog de som likevel vil misunne Kristiansen. Han er enebarn, og arvet hytta i 2006 før arveavgiften var fjernet, basert på en verdi på 650.000 kroner. Hvis man skulle kjøpt Kristiansens hytte, blir kostnaden en helt annen. Legger man inn nøktern kapitalkostnad på hytta havner fort på 200.000 i året bare der. Med «boligbeskatning» av hytta øker det kostnaden til 308.000 kroner i året. Med «sekundærleilighetbeskatning» er kostnaden 365.000.

I Facebook-gruppen i Fredrikstad frykter de allerede at markedstaksten på hyttene vil bli grunnlaget hvis det blir innført arveavgift. For Kristiansens hytte ville det med det innebåret nær én million i arveavgift.

Mange advokater har derfor allerede anbefalt å overføre verdier.