Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



– Det vil være en del utfordringer rundt bruksendring til sivil etterbruk av bygningsmassen, sier prosjektleder Trond K. Nordby i Forsvarsbygg.

Nylig ble den nedlagte militærleiren Mågerø Leir på Tjøme, 17 kilometer fra Tønsberg, lagt ut for salg. Finansavisen har tidligere skrevet om at boliger tilknyttet leiren er solgt med en prisantydning langt under det som til slutt ble sluttsummen.

Tomten er på hele 91 mål, og ligger helt inntil vannkanten. Prislappen på 65 millioner kroner høres ut til å være en lav tomtepris for et område midt et av landets dyreste hytteområder, men det skyldes at det kan være vanskelig å få bygget nytt.

– Vanskelig å bygge nytt

– Man kan rive bygninger man ikke ønsker å ha, men å bygge nye blir vanskeligere. Man må nok basere seg på å holde seg innenfor bygget og det samme fotavtrykket, sier Nordby.

Det er ikke mindre enn 25 eiendommer på til sammen 9.000 kvadratmeter på området, og mye lider av manglende vedlikehold. Den nyeste er en kaserne som ble bygget i 2012, med totalt 13 rom.

«Færder kommune har signalisert at det kan være mulig å utvikle hoveddelen av bebyggelsen til fritidsboligformål, men det er fremdeles knyttet usikkerhet til dette», heter det i prospektet.

Mågerø Leir var på drøyt 500 mål tomt, men da Forsvarsbygg kontaktet offentlige instanser om eventuelle ønsker om om å overta stedet, fikk de nei fra alle bortsett fra Miljødirektoratet og kommunen som ønsket å beholde en stor del av området som friluftsarealer. Eiendommen ble delt i to, en på 426 mål som det offentlige overtar, mens 91 mål blir solgt.

9.000 KVADRATMETER BYGNINGSMASSE: Det er mye spesialisert bygningsmasse på området. Foto: Forsvarsbygg

Ikke store båter

Det er et bryggeanlegg på området i dag, det går inn i friluftsarealet, mens kjøperen av leiren får en flytebrygge med plass til tre båter.

– Du kommer ikke i land med store båter, sier Nordby.

– Hvordan har responsen vært?

– Det har vært stor interesse for å hente prospektet. Nå skal det gjennomføres visninger, og budfristen er satt til 18. mai. Da har man tid til å undersøke med kommunen hva som kan gjøres og andre forhold.

– Så budrunden blir ikke kuppet i kveld?

– Vi er staten, så vi må følge noen regler.

– En tomtepris på 722.000 kroner pr. mål i dette området høres lavt ut?

– Det er vanskelig å prissette slike eiendommer. For de som har penger og ønsker å kjøpe kan det fremstå som et godt kjøp ved at de kan få tilgang til flere hytter samtidig, sier næringsmegler Bjørn Even Sørhaug i Eiendomsmegler1 som har oppdraget.