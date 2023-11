Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han er villig til å diskutere den tidligere amerikanske presidenten Donald Trumps forslag for å få slutt på krigen som Russland satte i gang, men forteller Ukraina har ingen planer om å gi opp målet om å gjenerobre Krim og Donbas-regionen.

Zelenskyj uttalte seg i et intervju med Fox News, der han kommenterte den tidligere amerikanske presidentens gjentatte påstander om at hvis han vant presidentvalget i 2024, kunne han avslutte krigen «på 24 timer».

Se video: Ukraina: Deler «bevis» på dødelig verdensrekord:

– Jeg er klar

Den tidligere amerikanske presidenten har gjentatt påstanden uten å gi detaljer om hvordan han ville oppnå fred, utover å si at det er «ting» han ville sagt til Zelenskyj og Putin som han «ikke vil avsløre».

– La oss snakke med han og gi han denne muligheten til å vise hvilke skritt som inngår i fredsplanen hans, sier Zelenskyj.

På spørsmål om han var klar til å sette seg ned med den republikanske primærkandidaten for å diskutere en slutt på krigen, svarer Zelenskyj: «Ja, jeg er klar selvfølgelig».

– Han kan dele den med meg. Ja, vi kan stoppe denne krigen hvis vi gir Russland Donbas og Krim, men jeg tror ikke at landet vårt vil være klar for en slik fredsplan. Det er ikke en fredsplan, sier Zelenskyj angående fredsplanen til den tidligere presidenten.

Denne uken sa Zelenskyj også til avisen The Sun at han var «klar» til å snakke med Trump om fredsplanen hans om han skulle bli gjenvalgt, og sa at til tross for at ukrainerne er lei av krigen, støtter de ikke forhandlinger om en fredsavtale med Russland.

«Han løste ikke problemet»

Etter at Donald Trump i mai fortalte om sine evner til å få en rask slutt på krigen, sa Zelenskyj at den tidligere amerikanske presidenten var i Det hvite hus da Krim og deler av Donbas allerede var okkupert.

– Jeg er ikke sikker på om han var dypt involvert i denne saken, men uansett løste han ikke dette problemet. Jeg anklager ham ikke for noe, men vi har fakta, sa den ukrainske presidenten den gangen.

Denne måneden skal Trump ha avslått Zelenskyjs til å besøke Ukraina fordi han var bekymret for at det kunne «skape en interessekonflikt» med president Joe Biden.

Zelenskyj har gjentatte ganger insistert på at tilbakeerobringen av halvøya, som Vladimir Putin ulovlig annekterte i 2014, var et av Ukrainas mål med krigen som den russiske presidenten startet.