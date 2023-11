MAGA-bevegelsen er en politisk bevegelse som oppstod i USA under Donald Trumps presidentkampanje i 2016. Navnet stammer fra Trumps slagord under valgkampen i 2016, «Make America Great Again», som ble et samlende kjennemerke for mange Trump-tilhengere under hans kandidatur, presidentperiode og i nåtiden.

I et nylig intervju sier Bannon, presidentens tidligere sjefstrateg, som forlot Det hvite hus i 2017, at Donald Trump og «tyveriet av valget i 2020» var «lakmustester» i «borgerkrigen mellom det republikanske etablissementet og MAGA».

– Denne bevegelsen kommer til å fortsette lenge etter Donald Trump. Den kommer bare til å bli sterkere og bredere. Selv om en demokrat skulle vinne, er det ingen kompromisser.

– President Trump er en moderat skikkelse i vår bevegelse. I årene som kommer kommer du til å tenke at du skulle ønske at Donald Trump hadde vært her, fortsetter han.

Ligger godt an

Trump leder i republikanernes primærvalg med støtte fra rundt 57 prosent av de republikanske velgerne.

På nasjonalt nivå slår han også president Joe Biden i fem viktige vippestater, ifølge de nyeste meningsmålingene som ble publisert i forrige uke.

En rekke juridiske problemer kan imidlertid holde han vekke fra Det hvite hus. Trump står overfor fire straffesaker, hvorav to gjelder hans påståtte forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020, skriver Newsweek.

Meningsmålingene viser at dersom Trump skulle bli dømt i straffesakene mot ham, ville oppslutningen hans i noen av vippestatene synke med rundt 6 prosent. Han har nektet straffskyld i alle straffesakene.

Tilhengere av USAs president Donald Trump deltar i «Million MAGA March» for å protestere mot utfallet av presidentvalget i 2020, 12. desember 2020 i Washington DC. Foto: Jose Luis Magana / AFP / NTB

– Det største deportasjonsprogrammet i historien

Steve Bannon ble funnet skyldig i to tilfeller av forakt for Kongressen i juli 2022 for å ha trosset en stevning fra Kongressens spesialkomité som etterforsket stormingen av Kongressen 6. januar. Han ble dømt til fire måneders fengsel, men har ikke sittet i fengsel i påvente av ankesaken.

Et annet sted i intervjuet trekker programleder frem en nyhetssak om en «MAGA-advokat» som hadde identifisert de fem viktigste prioriteringene for det nye Trump-presidentskapet, blant annet å sparke «deep state»-ledelsen, tiltale hele Biden-familien, deportere 10 millioner mennesker, internere folk i Guantanamo Bay og benåde alle tiltalte fra 6. januar.

– Hva synes du om de fem?, spør programlederen.

– Jeg synes det er fantastisk. Vi kommer til å sette i gang det største deportasjonsprogrammet i historien, svarer Bannon.