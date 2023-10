Melania Trump er ikke enig i Donald Trumps valgkampsoppførsel

Donald Trump fortalte publikum på folkemøte i Iowa, at den tidligere førstedamen Melania Trump ikke liker hans teatralske innslag og dans fordi hun ikke synes det er «presidentaktig».

Idet han forsøkte å imitere idrettsutøvere, avbrøt Trump seg selv for å spørre om han skulle fortsette, og bemerket at «førstedamen vår hater det».

– Hun sier: ‘Kjære, jeg er så glad i deg, men det er ikke presidensielt når du løfter vekter, det er ikke presidensielt, eller når du svømmer, det er ikke presidensielt, og jeg forstår det, eller når du danser av scenen’, fortalte Trump mens han lot som om han løftet en vektstang.

– Hun sa: ‘Kjære, jeg elsker deg, jeg elsker deg, men dette er ikke presidensielt! Man danser ikke av scenen. Dette er ikke presidensielt’. Jeg sa: ‘Hør her. Vi har et år igjen. Alle elsker oss. Jeg elsker alle. Landet går til helvete. La oss danse litt’, fortsatte Trump.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se video: Joe Biden-tale får reaksjoner:

«Et problem»

Trump har tidligere snakket om hva kona synes om dansingen hans og måten han imiterer idrettsutøvere på.

– Hun sa at det ikke er presidensielt, og det forstår jeg. Hun har også to ting, det, og så liker hun ikke at jeg danser litt til musikken. Jeg sa at jeg har et problem fordi alle vil ha det. De skriker ‘dans, dans, dans’, fortalte Trump.

Men selv om Melania tydeligvis har uttrykt at hun ikke liker at ektemannen tar frem dansetrinnene på scenen, har hun uttrykt støtte til valgkampen hans i det eneste intervjuet hun har gitt siden han kunngjorde at han for tredje gang stiller som kandidat til Det hvite hus , skriver Newsweek.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Min mann oppnådde enorm suksess i sin første regjeringsperiode, og han kan lede oss mot storhet og velstand igjen», sa Melania i et intervju i mai, og la til at de «ser frem til å gjenopprette håpet for fremtiden og lede Amerika med kjærlighet og styrke».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fraværende

Bortsett fra det intervjuet har den tidligere førstedamen stort sett holdt seg utenfor offentlighetens søkelys.

Flere har påpekt at hun har vært fraværende ved ektemannens side under hans opptredener i valgkampen og i hans ulike rettssaker.

Trump har tidligere sagt at «mysteriet» er det amerikanerne elsker ved Melania.

– Hun trenger ikke å være der ute. Hun har selvtillit. Hun har stor selvtillit, fortalte den tidligere presidenten forrige måned.