– Uidentifiserte flyvende fenomener er en potensiell nasjonal trussel, og de må behandles som det. Det har vært stigma knyttet til rapporter om dette altfor lenge, sa demokraten André Carson.

Ifølge politikeren har flere piloter unnlatt å melde inn unormale observasjoner fordi de kun blir ledd av. Flere varslinger skal også ha blitt feid under teppet uten videre etterforskning.

– Fenomenene er uforklarte, men de er ekte og de må etterforskes, fortsatte Carson.

Aldri forsøkt kommunisering

Direktør for etterretning i den amerikanske marinen, Scott Bray. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Under høringen ble flere videoklipp vist til kongressen. På et av klippene vises et uidentifisert fartøy, som farer forbi cockpitvinduet på et fly i fullt dagslys.

– Jeg har ingen forklaring på hva dette objektet kan være, sier Scott Bray. Han er direktør for etterretning i den amerikanske marinen.

Under høringen bekrefter Bray at det aldri er gjort noen forsøk på å kommunisere med de uidentifiserte objektene.

Vil samle inn data

Etter stigmaet rundt disse uforklarte fenomenene ble redusert, har det kommet flere nye meldinger om observasjoner.

Kongressen er nå åpne for alle hypoteser og konklusjoner, ifølge representanten for forsvarsmakt, etterretning og sikkerhet, Ronald Moultrie.

Amerikanerne skal nå undersøke flere av observasjonene. Resultatene av undersøkelsene vil ifølge Moultrie bestemme hva som skjer videre. Der det ikke holder med militær ekspertise, vil andre byråer bli involvert for å samle data, som for eksempel Nasa eller den vitenskapelige etaten National Oceanic and Atmospheric Administration.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Representanten for forsvarsmakt, etterretning og sikkerhet, Ronald Moultrie. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Spørrerunde

Før den offentlige høringen ble avsluttet, og komiteen lukket dørene for en klassifisert økt, fikk flere representanter fra myndighetene slippe til i en spørsmålsrunde.

– Har vi noe organisk eller ikke-organisk materiale som vi ikke har hørt om tidligere, spør en representant fra demokratene.

– Vi har ikke noe materiale, sier Bray.

– Har det vært noen kollisjon mellom våre fartøy og dem, spør en annen.

– Det har aldri vært kollisjon mellom et menneskelig fartøy og disse objektene, men elleve ganger har det vært nestenulykker, sier Bray.

I juni 2021 delte den amerikanske regjeringen en rapport om uidentifiserte flyvende objekter, hvor de verken utelukker eller konkluderer med at det er snakk om utenomjordisk liv.

Rapporten konkluderte med at det ikke er noen tegn på at det som beskrives som uforklarlige eller uidentifiserte luftfenomener, kan være ufoer. Men kun ett av de 144 observasjonene, som ble gjort mellom 2004 og 2021, kan forklares, heter det videre.