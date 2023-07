UFO-varsleren som vitnet foran «House Oversight Committee» denne uken, kunne ikke svare på om noen hadde blitt drept som en del av den angivelige statlige tildekkingen av forskningen på uidentifiserte anomalier, også kjent som UFO-er eller UAP-er (uidentifiserbare avvikende fenomener).

David Grusch, en veteran og medlem av en Pentagon -gruppe som undersøkte UFO-er, ble under onsdagens høring spurt om han hadde hørt om noen som hadde blitt drept i den angivelige tildekkingen, skriver Newsweek.

– Jeg må være forsiktig med å svare på det spørsmålet, jeg har henvist folk med slik kunnskap til de rette myndighetene, svarte Grusch etter spørsmål fra republikaneren Tim Burchett.

Se arkivvideo: Pentagon offentliggjør tre UFO-videoer:

Skadet

Høringen kommer blant økende kritikk om at myndighetene må være mindre hemmelighetsfulle om informasjon om angivelige UFO-er og UAP-er.

– Dette er et spørsmål om statlig åpenhet, vi tar ikke inn små grønne menn eller flygende tallerkener i høringen, beklager å skuffe omtrent halvparten av dere, vi skal bare komme til fakta. Vi skal avsløre tildekkingen, og jeg håper dette bare er begynnelsen på flere høringer og flere folk som kommer frem, sa Burchett under begynnelsen av høringen.

Grusch kunne ikke tilby innsikt i om den angivelige tildekkingen hadde ført til noen dødsfall, men da Burchett spurte om han kjente til personer som ble skadet i forsøk på å skjule kunnskap om UFO-er, svarte han: «Ja».

Grusch, som varslet i fjor, etter 14 år i det amerikanske flyvåpenet, beskrev under høringen taktikkene som regjeringen skal ha brukt mot han for å «skade ham både profesjonelt og personlig» som «brutale og svært uheldige».

Nektet tilgang

Grusch påstår at han ble klar over en flerårig innsats for å hente og dekonstruere UFO-er som hadde krasjet i USA mens han var medlem av «All-Domain Anomaly Resolution Office».

Imidlertid ble han nektet tilgang til mer informasjon etter at han ba om det.

Tidligere marinepilot Ryan Graves vitnet også om sine UFO-observasjoner fra da han tjenestegjorde i militæret:

– Hvis alle kunne se dataene jeg har sett, ville den nasjonale samtalen endre seg. Jeg oppfordrer til å legge stigmaet til side og adressere sikkerhetsproblemene dette temaet representerer. Hvis UAP er fremmede droner, er det et presserende nasjonalt sikkerhetsproblem. Hvis det er noe annet, er det et spørsmål for vitenskapen. I alle tilfeller er uidentifiserte objekter en bekymring for flysikkerheten, sa Graves.