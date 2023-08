Ifølge Newsweek har det funnet sted en rekke brutale angrep på Wagner-soldater.

Drapene blir tolket som et uttrykk for splittelsen i det russiske samfunnet, misnøye med Wagner Gruppens væpnede opprør, og økende frustrasjon over krigen mot Ukraina.

Les alt om krigen i Ukraina

I ett av tilfellene skal en hjemvendt Wagner-soldat, som i likhet med mange nyrekrutterte Wagner-soldater sonet lange dommer før de ble ikledd uniform og våpen, ha blitt steinet til døde på åpen gate av rasende mobb.

«Prigozjins leiesoldater har falt i vanry»



Noe av årsaken til raseriet mot Jevgenij Prigozjins leiesoldater skal være det væpnede opprøret som kulminerte med full retrett og innlevering av tunge våpen til den russiske hæren. Denne hendelsen skal ha satt sinnene i kok i deler av den russiske befolkningen.

«Troppene, som en gang ble sett på som viktige for Russlands suksesser på slagmarken, har falt i vanry etter det kortvarige mytteriet i juni,» skriver Newsweek.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

De voldelige og dødelige angrepene på Wagner-soldater har rettet seg mot dem som har returnert hjem frivillig etter at gruppen angivelig ble oppløst, eller ble sendt tilbake etter å ha blitt såret i kamper.

Video: Her taler Prigozjin til Wagner-soldatene som har ankommet Belarus

Overfalt av lokale ungdommer – funnet døde ved elv



5. august skal to tidligere Wagner-soldater ha blitt overfalt av en gruppe ungdommer i den russiske regionen Zabaikalye i Vest-Sibir, 5. august. Soldatene ble angrepet etter en krangel på en kafé med lokale ungdommer, som kalte soldatene for «mordere». Soldatene ble senere funnet lemlestet og døde ved elvebredden.

I Krasnodar-regionen nær landsbyen Dederkoy skal flere soldater ha blitt mishandlet til døde, ifølge lokale medier og den statlige TV-kanalen Tsargrad.

I byen Chelyabinskskal skal en Wagner-soldat ha blitt dyttet overende. Han slo deretter hodet i en trapp, og døde senere på et lokalt sykehus, ifølge nyhetsbyrået URA.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pårørende er frustrerte – nektes kompensasjon



Blant Wagner-soldatenes familier er det økende frustrasjon over at regjeringen ikke har oppfylt løfter om fordeler og pensjonsutbetalinger. Det er også et økende sinne etter at det ble funnet mer enn én milliard kroner i kontanter under en razzia mot Wagner-lederens private eiendom.

Mange av ektefellene og enkene til tidligere Wagner-soldater har klaget over at lønn enten er blitt forsinket eller holdt tilbake fra dem, inkludert de såkalte «kisteutbetalingene» som tildeles slektninger til de som ble drept i Ukraina.

Fra før er det kjent at Wagner-soldater har trakassert og drept russiske sivile etter å ha blitt benådet. Mange av soldatene er tidligere dømt for alvorlig kriminalitet.

Video: Her rekrutterer «Putins kokk» fanger til sin hær