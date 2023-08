De 50 stridsvognene ble tatt ut av den belgiske hærens arsenal for flere år siden.

Belgia solgte tanksene til et privat selskap da landet i stedet ville satse på lettere militære kjøretøy.

Prislappen for hver stridsvogn skal ha vært nærmere 200.000 kroner. Nå er prisen mangedoblet, skriver European Pravda.

Tre land har bekreftet leveranser



Hvilket land som står bak oppkjøpet av 50 Leopard 1-stridsvogner, er hemmelig.

Foreløpig er det bare Tyskland, Danmark og Nederland som har kunngjort leveranser av Leopard 1 til Ukraina.

Belgia vurderte på et tidspunkt å kjøpe tilbake stridsvognene for å sende disse til Ukraina, men konkluderte med at det ville bli for kostbart å gjøre disse klare til krig.

Klare til strid innen seks måneder

Den videre prosessen med å klargjøre stridsvognene, og hvor de skal moderniseres, er ikke kjent. Ukraina har fortsatt et stort behov for vestlige våpen i krigen mot Russland.

Også The Guardian omtaler onsdag morgen nyheten om leveransen av de 50 stridsvognene. Avisen skriver at våpenhandler Freddy Versluys har solgt de tidligere belgiske stridsvognene, og lover at de skal være klare til strid innen seks måneder.

Det skal være et stort europeisk land som står bak kjøpet, men landet er foreløpig ikke navngitt på grunn av en konfidensialitetsklausul.

Peker på våpenprodusenten Rheinmetall

Den tyske avisen Handelsblatt skrev tirsdag kveld at kjøperen var våpenprodusenten Rheinmetall, men selskapet og det tyske forsvarsdepartementet har ikke kommentert saken.

Leopard 1, som ble produsert på 1960-tallet, er en lettere og mindre kraftig versjon enn de nyere Leopard 2-tankene. Modellene som selges av Versluys ble sist oppgradert på 1990-tallet.

En talsperson for det belgiske forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere salget.