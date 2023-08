Russlands luftforsvar har for det meste blitt begrenset til å fly innenfor sitt eget luftrom på grunn av styrken til Ukrainas luftforsvar, ifølge Storbritannias forsvarsdepartement (MoD).

Rapporten er den siste indikasjonen på hvordan Russlands luftforsvar angivelig ikke lever opp til forventningene i krigen mot Ukraina.

I begynnelsen av krigen i Ukraina, spådde flere eksperter at det russiske luftforsvaret ville vise styrke og gi Russland en rask seier over Ukraina, skriver Newsweek.

Men luftforsvaret skal i stedet for det meste holdt seg i bakgrunnen, mens de russiske bakkestyrkene fortsetter å kjempe mot Ukrainas militære styrker.

Se video: Zelenskyj: – Putin ofrer dere:

Begrenset

Guy McCardle, redaktør for amerikanske «Special Operations Forces Report», forteller at til tross for hva rapporten fra Storbritannias forsvarsdepartement kan gi inntrykk av, «har russerne faktisk et ganske godt luftforsvar. De ønsker bare å bevare det».

I den nye etterretningsoppdateringen skriver MoD:

«I løpet av sommeren har russiske taktiske kampfly vanligvis utført over 100 oppdrag om dagen, men disse er nesten alltid begrenset til å operere over russisk-kontrollert territorium på grunn av trusselen fra Ukrainas luftforsvar».

Det britiske departementet bemerker også at Russlands luftforsvar ikke har hatt mye suksess i sine forsøk på å bidra til kampene på bakken:

«Det russiske luftforsvaret fortsetter å konsekvent utplassere betydelige ressurser til støtte for landoperasjoner i Ukraina, men uten avgjørende operasjonell effekt», skriver MoD.

Kommentarene fra Storbritannias forsvarsdepartement samstemmer med Volodymyr Zelenskyjs nylige utsagn hvor han sa at Ukrainas luftforsvar har tatt ut mer enn 5500 russiske luftmål siden krigen startet.

Ifølge Zelenskyj skal Ukraina ha avskåret mer enn 3500 russiske fly, helikoptre og missiler, samt skutt ned over 2000 av Russlands angrepsdroner.

Forskjellig bruk

Ifølge McCardle er det viktig å ta i betraktning at ifølge Russlands militære prinsipper «bruker de luftforsvaret sitt ganske annerledes enn det meste av den vestlige verden. For eksempel bruker USA luftforsvaret sitt som en uavhengig enhet for å angripe og ødelegge spesifikke mål, Russland bruker sine faste ressurser for det meste for å støtte bakkestyrkene».

McCardle sammenligner det som «to jevnbyrdige boksere, med den ene som hovedsakelig fokuserer på knockout-slag, og den andre mer beregnende og defensiv, holder armene nær kroppen og ikke eksponerer seg selv for mye».

– Ukrainerne har toppmoderne luftforsvar levert av Vesten, og vil sannsynligvis skyte ned mange russiske jagerfly hvis de prøvde å manøvrere i omstridt luftrom, fortsetter McCardle.