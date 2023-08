Xi Jinping erstatter ledere for atomrakettene

Siden Xi Jinping kom til makten i Kina i 2012, har han omformet den kinesiske hæren. Et av hans store prosjekt har vært å bygge opp «Rakettstyrken», organet som forvalter Kinas voksende kjernefysiske og ballistiske missiler

Styrken har vært et uttrykk for Xis ambisjoner om å gjøre Kina til en respektert og fryktet stormakt, skriver The New York Times.

Forrige uke gjorde imidlertid Xi noen overraskende rokkeringer i den øverste staben til denne rakettstyrken. Flere mistenker nå spionasje, korrupsjon eller illojalitet i de øverste rekkene i Xis regime.

Spekulasjoner

Mandag forrige uke annonserte kinesiske statlige medier at Wang Houbin er utnevnt sjef for rakettstyrken og Xu Xisheng til politisk kommissær.

Disse har ikke ledererfaring fra den militære grenen som styrer atomvåpenet, Wang kommer fra marinen og Xu fra flyvåpenet, skriver CNN.

Dette skjer samtidig den kinesiske utenriksministeren plutselig ble fjernet fra sitt embete uten forklaring, etter at han på mystisk vis «forsvant» fra offentligheten i over en måned.

Det er uklart hva som er årsaken til at to av sjefene for rakettstyrken ble erstattet.

Dette har imidlertid satt i gang en rekke spekulasjoner, blant annet rykter om at en av dem eller begge er rekruttert som spioner. Det er også mistanker om korrupsjon eller illojalitet mot Jinping.

Uansett årsak, tyder imidlertid dette på at Jinping er ivrig etter å styrke sin egen dominans over dette organet, hevder The New York Times. De skriver videre denne omrokkeringen er den største omveltningen i Kinas militæret på over fem år.

Kinas president Xi Jinping taler under presentasjonen av medlemmene av kommunistpartiets nye politbyrås stående komité, landets øverste beslutningsorgan,Enkelte eksperter mener at omrokeringen i toppen av rakettstyrken sannsynligvis er et ledd i Xis forsøk på å sikre lojale støttestillere. Foto: Noel CELIS / AFP

«Ekstremt merkelig»

David C. Logan, assisterende professor ved Tufts University og ekspert på rakettvåpenet og moderniseringen av Kinas atomvåpen, sier til The New York Times at disse utskiftningene kan bremse eller vanskeliggjøre Kinas oppgradering av sine konvensjonelle og kjernefysiske raketter.

– Jeg ser for meg at dette kan forstyrre moderniseringen, forteller Logan

– Ustabilitet på høyt nivå er aldri bra når man gjennomfører store endringer, og endringene som finner sted i rakettvåpenet er betydelige. I tillegg ser det nå ut til at den øverste ledelsen har lite relevant erfaring med rakettstyrkene.

Roderick Lee, forskningssjef ved en tenketank med fokus kinesiske luftforsvar, sier til CNN at «det mest uvanlige ved selve kunngjøringen var nok valget av en tidligere marine-offiser som sjef for rakettstyrken. Dette er ekstremt merkelig, men ikke helt uhørt».