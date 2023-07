Brics-samarbeidet er et felles samarbeid mellom Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, landene som anses som verdens viktigste vekstøkonomier.

I august skal etter planen lederne for de fem landene møtes i Johannesburg, der det er høyst usikkert om Russlands president Vladimir Putin vil dukke opp, etter at Sør-Afrika gjennom å være medlem av den internasjonale straffedomstolen, vil være motvillig forpliktet til å pågripe ham.

«Venner av Brics»

Ifølge Reuters har flere «venner av Brics» møttes enten fysisk i Cape Town eller digitalt i håp om å bli innlemmet i gruppen. Dette er noe spesielt Kina er pådriver for.

Land som står i døråpningen og vil inn, inkluderer Argentina, Egypt, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, Algerie, Bangladesh og Iran.

Også Kuba, Den demokratiske republikken Kongo, Komorene, Gabon og Kazakhstan har sendt diplomatiske representanter til Cape Town, ifølge Reuters.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Utenriksministrene for de fem Briks-landene møttes i Cape Town i begynnelsen av juni i forberedelse til toppmøtet i august. Fra venstre Kinas utenriksminister Qin Gang, Brasils ambassadør Mauro Vieira, Sør-Afrikas utenriksminister Naledi Pandor, Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar. Foto: Nardus Engelbrecht / AP

Det offisielle målet til Brics er å fremme fred, sikkerhet, utvikling og samarbeid. De fem landene står i dag til sammen for 43 prosent av verdens befolkning, 26 prosent av verdens landareal og rundt 30 prosent av verdensøkonomien.

Mens Kina ønsker å åpne døren for flere land, er spesielt India mer kjølig til en utvidelse. Utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar sa i forrige måned at det måtte settes ned tydelige kriterier, standarder og prosedyrer for hva en slik utvidelse vil bety.

Se video: Her tuller Biden det til igjen

Utvidelse vil gagne Kina

Ifølge eksperter er spesielt India og Brasil lunkne til en utvidelse, da dette vil bety større innflytelse fordel Kina og at de selv får mindre innflytelse rundt bordet.

– Nye medlemmer vil hovedsakelig ønske å bli medlem for å komme tettere på Kina, ikke Brasil eller India, sier Oliver Stuenkel, professor i internasjonale relasjoner ved Fundacao Getulio Vargas-universitetet i Brasil til South China Morning Post.

Han sier gruppen allerede fremstår som en motpol til den mektige G7-konstellasjonen, med Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og USA.

– Uavhengig om det blir en utvidelse eller ikke, så har de fem Brics-landene allerede signifikant innflytelse i sine respektive regioner, sier han.

Anu Anwar, ved Harvard-universitetet sier Indias tydelige flørt med Vesten kan være en indikasjon til de andre Brics-landene om å utvide gruppen.

India flørter med Vesten

Det er kun få uker siden Indias statsminister Narendra Modi var på besøk i Det hvite hus og møtte USAs president Joe Biden. Landet har også styrket sine økonomiske, forsvarsmessige og teknologiske bånd til flere vestlige land som Japan, Australia og EU. Samtidig har ikke landet fordømt Russlands angrepskrig mot Ukraina.

– Ingen av Brics-landene er i en militærallianse og det er svært usannsynlig at det vil bli opprettet en i nær fremtid, sier Anwar til scmp.com.

– Kinas interesse i å utvide gruppen og utvide dens sfære kan vise seg å bli kontraproduktivt da det kan generere motstand fra de andre Brics-medlemmene og den relativt uformelle gruppen kan bli vanskeligere å kontrollere etter en utvidelse, mener Günther Maihold, en direktør ved det tyske Institute for International and Security Affairs.

Han fremholder også at India, Brasil, men også Sør-Afrika er mest interessert i å opprettholde status quo.