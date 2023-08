– Kinas beslutning om å delta i internasjonale samtaler i Saudi-Arabia denne helgen for å få slutt på Russlands krig i Ukraina, signaliserer mulige endringer i Beijings tilnærming, men ikke en helomvending i deres støtte til Moskva, sier analytikere til Reuters.

I helgen var representanter fra mer enn 40 land, deriblant Norge, samlet i Jeddah i Saudi-Arabia . Hensikten med møtet var å finne en vei ut av den blodige hengemyra som krigen mellom Ukraina og Russland har utviklet seg til.

Store deler av verden får nå merke de destruktive konsekvensene av krigen. Spesielt rammer det matforsyningen til mange av verdens fattigste land. Prisene på matvarer har steget til ekstreme nivå. En rekke statsledere har advart mot en global matvarekrise.

Ukrainsk ultimatum



Kina har frem til nå sittet på sidelinjen og observert krigens gang i håp om at den skal ebbe ut. I stedet for å kritisere Vladimir Putin, har Kina lansert egne fredsplaner for å få slutt på krigen. Men så lenge planene ikke innebærer en fullstendig tilbaketrekning av russiske styrker, er fredsforhandlinger utelukket for Ukraina. Dermed fortsetter krigen med full styrke.

Samtidig har Kina og Russland fortsatt det nære militære samarbeidet og gjennomført flere felles militærøvelser. Selv om Kina har avvist å ha levert våpen og ammunisjon til de russiske styrkene, er det kommet rapporter om at Kina forsyner russisk våpenindustri med vitale komponenter som Russland ikke lenger får tak i på grunn av de omfattende vestlige sanksjonene.

Ukraina om Kinas tilstedeværelse: – En historisk seier

Under det storstilte fredsmøte om Ukraina i Saudi-Arabia i helgen stilte Kina med den høytstående diplomaten Li Hui. Det tolkes som et tegn på at Kina ønsker å innta en mer aktiv rolle som fredsmekler. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sa til nyhetsmediet Interfax-Ukraine at Huis oppmøte i Jeddah var «en historisk seier».

Financial Times skriver at Ukraina og dets allierte tolker Kinas tilstedeværelse og engasjement som et tegn på at Beijing nå orienterer seg mer mot Kyiv enn Moskva.

Ifølge Shen Dingli, som forsker på internasjonale relasjoner, må Kina engasjere seg i internasjonal fredsinnsats for ikke å utspille sin diplomatiske rolle. Han mener Russland til slutt risikerer å tape krigen, og at Kina må se etter internasjonalt samarbeid uten at Russland går mot sammenbrudd.

– Russland kommer til å bli nedkjempet til slutt, så Kina må oppsøke internasjonalt samarbeid uten å bidra til en russisk kollaps, sier Shen Shingli, en Shanghai-basert akademiker innen internasjonal politikk.

Kina: - Møtet bidro til å konsolidere internasjonal konsensus

Kina berømmer Ukraina-samtalene i Saudi-Arabia, som Russland på forhånd mente var dømt til å mislykkes.

- Møtet bidro til å konsolidere internasjonal konsensus om å finne en fredelig løsning på konflikten, heter det i en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet, ifølge CNN.

«Alle parter kommenterte positivt på Li Huis oppmøte, og støttet fullt ut Kinas positive rolle i å tilrettelegge for fredssamtaler. Beijing vil fortsette å jobbe for å styrke dialogen basert på sitt 12-punkts forslag for Ukraina», heter det i uttalelsen.

Kina har nektet å fordømme Putins invasjon eller oppfordre til tilbaketrekning av russiske tropper fra Ukrainas territorium, og avvist å slutte seg til vestlige sanksjoner mot Kreml.

– Nå er situasjonen stadig mer kompleks for Beijing å manøvrere

Ukrainas utenriskminister Dmytro Kuleba. Foto: NTB

Selv om Kina har nytt godt av å importere store mengder billig olje og andre råvarer fra Russland, er det stor bekymring for utviklingen i verdensmarkedet, hvor Kina har en dominerende rolle sammen med USA. Krigen i Ukraina påvirker kinesisk økonomi på en negativ måte.

Kina balanserer på en knivsegg. På den ene siden vil de beholde sine nære forbindelser til Russland. På den annen side vil de prøve å være en konstruktiv pådriver for fred.

– Nå er situasjonen stadig mer kompleks for Beijing å manøvrere, ettersom eskaleringen av krigen direkte påvirker Kinas økonomiske og politiske interesser, sier Moritz Rudolf, stipendiat ved Yale Law Schools Paul Tsai China Center.

– Beijing ønsker ikke å være fraværende

Russland er nå skjøvet ut i kulden, og er utestengt fra flere internasjonale fora. President Putin er etterlyst for krigsforbrytelser og risikerer arrestasjon dersom han setter sine bein i de fleste land. Han avlyste nylig et planlagt besøk til Sør-Afrika etter advarsler om pågripelse. Russland var heller ikke invitert til fredsforhandlingene i Saudi-Arabia.

Kina prøver nå å komme mer på banen for å vise verden at landet ikke forholder seg passiv.

– Beijing vil ikke ønske å være fraværende fra andre troverdige fredsinitiativer som ledes av ikke-vestlige land, sier Yun Sun, direktør for Kina-programmet ved Stimson Center-tenketanken i Washington, til Reuters.

Kina urolig for at krigen ikke tar slutt



Analytiker Li Mingjiang, som foreleser ved S. Rajaratnam School of International Studiesi Singapore, sier Kinas deltakelse er bra for landets omdømme.

– De ønsker å forstå andres posisjoner bedre og er trolig også ute etter å utforske egen tilpasningsevne og handlingsrom, tror Li.

Geng Shuang, som er Kinas viseambassadør til FN, fortalte nylig Sikkerhetsrådet om økende bekymring i hans delegasjon for at krigen ikke ser ut til å ha noen slutt.

