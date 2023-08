Litauen fratar oppholdstillatelsen til belarusiske og russiske borgere

Fredag forrige erklærte Litauen at over 1000 borgere fra Russland og Belarus utgjør en trussel mot den nasjonale sikkerheten. Litauiske myndigheter har derfor valgt å frata deres permanente oppholdstillatelse i Litauen

Det melder nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Beslutningen kommer etter at litauiske myndigheter tidligere i sommer sendte ut en undersøkelse til russere og belarusere som bor i Litauen med spørsmål om deres syn på Russlands invasjon av Ukraina og statusen til Krim-halvøya.

Tilfluktssted for belarusere og russere

Litauen, i likhet med Ukraina og de andre baltiske landene Latvia og Estland, har tidligere vært en del av Sovjetunionen. Etter at landet fikk sin uavhengighet i 1991, har Litauen vært en av de mest høylytte kritikerne av Vladimir Putins regime i Russland.

Samtidig er Litauen en stor støttespiller til Ukraina, og har de siste årene også vært et tilfluktssted for mange som har flyktet fra de autoritære regimene i Russland og Belarus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag forrige uke fastslo imidlertid det litauiske migrasjonsdepartementet at totalt 1164 belarusiske og russiske borgere bosatt i Litauen utgjør trusler mot nasjonal sikkerhet og skal derfor utvises fra Litauen. 910 av disse er belarusere, mens 254 er russere.

Avgjørelsen var basert på en evaluering av både offentliggjort og ikke-offentliggjort informasjon, ifølge en uttalelse.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Litauere som demonstranter i Vilnius mot Russlands krigføring i Ukraina. Bilde er tatt før Nato-toppmøtet i Vilnius 11-13.juli Foto: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Frykt for å deportere uskyldige

Enkelte frykter at dette tiltaket risikerer å deportere personer som har flyktet fra de autoritære regimene i Belarus og Russland.

Lederen for den belarusiske demokratibevegelsen, Sviatlana Tsikhanouskaj, sier til AP at den belarusiske opposisjonen er i kontakt med litauiske myndigheter om saken, og at de ønsker å «forhindre at uskyldige mennesker som ikke er tilknyttet regimet, blir rammet».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tsikhanouskaj befinner seg allerede i eksil i Vilnius, hovedstaten i Litauen.

– Jeg forstår at Litauens handlinger er diktert av nasjonale interesser og sikkerhet, fordi Lukasjenko-regimet utgjør en direkte trussel mot våre naboer, sa Tsikhanouskaj, med henvisning til Belaus' leder Aleksandr Lukasjenko, en alliert av Russland.

– De aller fleste hviterussere støtter ikke Russlands kriminelle krig mot Ukraina og fortsetter å hjelpe Ukraina, og mange kjemper mot diktaturet i undergrunnen. Det er svært viktig at de kan finne en trygg havn i Europa hvis de er i fare.

– Ting har endret seg, og de må bort

Andre støtter beslutningen til litauiske myndigheter. Viktor Voroncov, en , forteller til at han kjenner flere russere i Litauen som ha

– Jeg kjenner mange russere som har tjenestegjort i den sovjetiske og senere i Putins hær. De er gift med litauiske koner, bor her, har tett kontakt med sine våpenbrødre i Russland og sprer Kreml-propaganda hele tiden, forteller Viktor Voroncov til AP.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han er en forretningsmann som flyttet fra Russland for flere år siden, har lært seg litauisk og fått statsborgerskap i Litauen.

– De er gift med litauiske koner, bor her, har tett kontakt med sine våpenbrødre i Russland og sprer Kreml-propaganda hele tiden, forteller han til AP.

– Litauen er et demokratisk land som tolererer ulike synspunkter. Til og med propagandaen deres var OK frem til krigen startet, men ting har endret seg, og de må bort, sier han.

Ifølge det litauiske migrasjonsdepartementet bor det for tiden mer enn 58 000 belarusere og 16.000 russere i Litauen. Disse er pliktige til å fornye oppholdstillatelsen enten hvert år eller hvert tredje år, avhengig av søknadens status.

Litauen har også en etnisk russisk minoritet som utgjør omtrent fem prosent av befolkningen. Disse er imidlertid litauiske statsborgere og trengte ikke å svare på spørreskjemaet som ble sendt ut tidligere i sommer.