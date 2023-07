Biden møtte belarusisk opposisjonsleder

De to møttes i Vilnius på sidelinjen av Nato-toppmøtet onsdag, opplyser Det hvite hus.

Tikhanovskaja, som utfordret Belarus' president Aleksandr Lukasjenko i valget i 2020, flyktet fra Belarus og dro til Litauen. Hun ble stilt for retten in absentia og dømt for ekstremisme, høyforræderi og trussel mot statens sikkerhet og dømt til 15 år.

Under møtet understreket Biden «USAs fortsatte forpliktelse til å forsvare og fremme menneskerettigheter, inkludert ytringsfrihet, og frie og rettferdige valg i Belarus», står det i uttalelsen fra Washington.