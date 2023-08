Den private leiesoldat-hæren Wagner-gruppen har siden sitt forsøk på opprør i Russland 24. juni, befunnet seg i eksil i Belarus.

Gruppens sjef, Jevgenij Prigozjin , sier at soldatene ikke lenger skal delta i krigen i Ukraina , men samle styrke for nye oppdrag i Afrika mens de samtidig trener sammen med spesialsoldater i Belarus.

Kamptreningen pågår ved militærleiren i Brest som ligger drøyt 20 mil fra Polens hovedstad, Warszawa.

Den siste uken har det imidlertid vært en rekke urovekkende hendelser ved grensa mellom Polen og Belarus som trapper opp det allerede dårlige forholdet.

Nå frykter flere at disse spenningene kan føre til en form for hybrid-krig mellom Polen og Belarus eller en eskalering av Ukraina-krigen som involverer Nato-allierte land.

Strategisk viktig område

– Trening og felles øvelser der soldater fra Wagner-gruppen og Belarus deltar, er utvilsomt en provokasjon, sier den polske sikkerhetskomiteens sekretær, Zbigniew Hoffmann, nyhetsbyrået PAP om Wagners kamptrening i nabolandet.

Som respons besluttet Polen å flytte flere politistyrker og soldater nærmere grensen til Belarus.

Se video: Her trener Wagner-soldater i Belarus

Lørdag 29. juli kunngjorde den polske statsministeren, Mateusz Morawiecki, at rundt 100 Wagner-soldater hadde flyttet seg nærmere Suwalki-korridoren.

Dette er et strategisk viktig område for både Nato- og Russland-allierte.

Korridoren er det eneste landområdet som forbinder de baltiske statene fra resten av de europeiske Nato-allierte, samtidig som området deler forbindelse mellom den russiske enklaven Kaliningrad og Belarus.

Et kart som viser Suwalki-korridoren, et landområdet som skiller de Nato-allierte landene Litauen og Polen. Foto: Wikimedia Commons

Tirsdag kveld 1. august rapporterte polske myndigheter at to belarusiske helikoptre har krenket polsk luftrom. Enda flere polske soldater skal derfor utplasseres ved grensen mot Belarus.

Det polske forsvarsdepartementet sier i en uttalelse:

«Fra polsk side ble det understreket at hendelsen ble sett på som nok et element i opptrappingen av spenningen ved Polens belarusiske grense. Polen forventer at Belarus avstår fra denne typen aktiviteter».

Regjeringen i Belarus avviser imidlertid at hendelsen tok sted og hevder påstanden er diktet opp av Polen som et påskudd for å ruste opp ved grensen.

Belarus har lenge vært Russlands nærmeste allierte og har oppredt som en trofast støttespiller til Putin etter hans invasjon av Ukraina i februar i fjor. I tillegg har Putin uttalt at et angrep på Belarus anses som et angrep på Russland, og at de vil forsvare Belarus med alle tilgjengelige midler.

Beskrives som hybrid krigføring

Grensa mellom Polen og Belarus har allerede vært et anspent område siden et stort antall migranter fra Midtøsten og Afrika forsøkte å komme seg inn i EU ved å krysse grensen til Polen og Litauen fra Belarus.

Både Polen og Litauen anklaget da presidenten i Belarus, Aleksander Lukasjenko, for å drive en form for hybrid krigføring ved sende migranter til Polen og Litauen for å destabilisere EU-landene.

På lørdag brukte den polske statsministeren lignende språk og hevdet at Wagners beliggenhet i Suwalki-korridoren er et skritt i retning av et nytt hybridangrep på polsk territorium.

Morawiecki forklarer at leiesoldatene «sannsynligvis vil kle seg ut som hviterussiske grensevakter og hjelpe irregulære migranter inn på polsk territorium», skriver Euronews.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

President Aleksandr Lukasjenko og preisdent Vladimir Putin sammen før et møte i Moskva i april 2023. Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

– Det ville være selvmord

Stephen Hall, som underviser i russisk politikk ved Universitetet i Bath, sier til Euronews at Wagner-gruppen kan potensielt iscenesette et angrep som skiller de baltiske statene fra Nato.

– Russlands primære mål har alltid vært å vise at Nato bare er en papirtiger, sier Hall til Euronews.

– Ved å avskjære Baltikum kan de markere at alliansen ikke vil komme medlemmene til unnsetning.

Hall var likevel skeptisk til at dette er et realistisk scenario, med tanke på den enorme geopolitiske risikoen og Wagners militære styrke.

– Wagner er relativt godt utstyrt, de er trente og har kapasitet, ikke bare på våpensiden, men også når det gjelder propaganda, forklarer han.

– Selv om Wagner skulle slå hull på det polske forsvaret og innta Suwalki-gapet, er det en krigserklæring. Etter min mening er antallet tropper ikke tilstrekkelig til å holde dette territoriet.

Euronews skriver at det ikke er kjent nøyaktig hvor mange leiesoldater fra Wagner som befinner seg i Belarus, men det anslås å dreie seg om flere tusen.

Hall tviler på at Lukasjenko plutselig ville bestemme seg for å la Wagner angripe Polen, siden Russlands krig i Ukraina ikke går særlig bra.

– Det ville være selvmord.