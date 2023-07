Den ikke-klassifiserte rapporten er sammensatt av informasjon fra åpne kilder og vestlige medier, og sier blant annet at Kina hadde sendt «droner og deler til droner for over 12 millioner dollar» per mars 2023.

Rapporten inkluderer også USAs etterretningsfelleskaps uttalelser om at Kinas «betydning som støttespiller i Russlands krigføring har økt».

Det skriver CNN.

«Verdi på hundrevis av millioner dollar»

Rapporten viser at kinesiske statseide forsvarsbedrifter har gitt teknologi som kan brukes både sivilt og militært til sanksjonerte statseide selskaper i Russland.

Teknologien «brukes av Moskvas militære for å fortsette krigføringen i Ukraina» og inkluderer «navigasjonsutstyr og deler til kampfly» , står det i rapporten.

I tillegg skal kinesiske myndigheter hjelpe Russland med å få importert halvledere fra USA. Halvledere er en gruppe stoffer som leder elektrisk strøm dårligere enn metalliske ledere, som kobber, men bedre enn isolatorer, som glass, ifølge Store norske leksikon.

Kinesisk halvleder-eksport til Russland har økt betraktelig siden 2021, og rapporten hevder at amerikansk-produserte eller merkede halvledere til «en verdi av hundrevis av millioner dollar flyter inn i Russland».

Dette til tross for kraftige vestlige sanksjoner.

Ifølge rapporten hjelper kinesiske firmaer «sannsynligvis» Russland med å unngå disse sanksjonene. Det er imidlertid «vanskelig å fastslå omfanget» av denne hjelpen.

Etterretningsfellesskapet kan ikke si sikkert om Beijing bevisst forstyrrer USAs evne til å gjennomføre eksportkontroller.

Ingen dødelige våpen

Rapporten hevder i midlertid at Kina «har blitt en enda viktigere økonomisk partner for Russland, siden den russiske invasjonen av Ukraina».

Amerikanske myndigheter har flere ganger uttrykt bekymringer rundt Kinas eksport av ikke-dødelig utstyr til Russland etter krigens utbrudd i februar i fjor.

De understreker samtidig at de ikke har observert noen utveksling av dødelige våpen mellom de to stormaktene, selv om USA mistenker at Kina i utgangspunktet ønsket å sende slike våpen, men ombestemte seg etter hvert som konflikten eskalerte.

Kina på sin side har hevdet at de er nøytrale og har uttrykket et ønske utad om fred i Ukraina.