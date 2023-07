Russland kjøper utstyr fra Kina som kan brukes i krigen mot Ukraina.

Dette er utstyr som kan brukes til både sivilt og militært bruk, som for eksempel skuddsikre vester, varmekameraer, og kommersielle droner. Så langt i år har Russland importert droner fra Kina for mer enn 100 millioner dollar.

Det melder Politico, som har undersøkt flere transaksjoner mellom kinesiske produsenter og deres kunder.

Til tross for Beijings oppfordringer om fred, beviser disse transaksjonene at Kina leverer utstyr som kan brukes av russiske styrker i Ukraina.

Selger over hundretusen skuddsikre vester

Politico har fått tilgang til tolldokumenter som blant annet viser en bestilling på over hundretusen skuddsikre vester og hjelmer fra en kinesisk produsent, Shanghai H. Win, til en russisk kunde.

Beskyttelsesutstyret er tilstrekkelig for å utstyre mange av de mennene som Russland har mobilisert siden invasjonen. Kina har også eksportert keramikk til mer enn 225 millioner dollar. Dette er materiale som kan brukes i panservern.

Shanghai H. Win har, i likhet med andre kinesiske selskaper som produserer utstyr med dobbelt bruksområde, opplevd en kraftig økning i omsetningen etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

Kina selger hjelmer og skuddsikre vester som brukes av russiske soldater i Ukraina Foto: Andrey BORODULIN / AFP

Vanskelig å innføre vestlige sanksjoner

Utstyret som sendes fra Kina kan brukes både sivilt og militært. Salg av såkalt «dual-use»-teknologi som ikke har en dødelig effekt, er ikke nok for at Vesten kan innføre økonomiske sanksjoner mot Kina.

– Så har vi denne situasjonen vi befinner oss i nå – alle disse komponentene og utstyret med dobbelt bruk og hvordan man håndterer dem, sier Helena Legarda, fra tenketanken Mercator Institute for China Studies i Berlin, til Politico.

– Jeg forventer ikke at EU vil kunne gå med på sanksjoner på dette området.

Dersom Kina krysser den røde linjen og selger våpen eller militært utstyr til Russland, må EU innføre sanksjoner mot dem som bidrar til Putins angrepskrig, forklarer Legarda.

Hun legger til:

– Det som er helt klart, er at Kina, til tross for alle sine påstander om at landet er en nøytral aktør, faktisk støtter Russlands posisjoner i denne krigen.