Russland og Kina bivånet nordkoreansk militærparade

Til stede var både Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og en av toppene i Kinas kommunistparti, Li Hongzhong, som er medlem av det mektige politbyrået.

Pressen fikk ikke være til stede under seansen, men Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå har distribuert flere bilder fra arrangementet. De viser hvordan både Sjojgu og Li smiler og hilser mens nordkoreanske soldater marsjerer taktfast og interkontinentale, ballistiske raketter som kan bære atomstridshoder, ruller forbi. Bildene viser også en svært blid nordkoreansk leder.

Militærparaden var en markering av at det er 70 år siden Nord-Korea og Sør-Korea inngikk våpenhvilen som stanset kampene i Koreakrigen, selv om de to landene formelt fortsatt er i krig.

Det som skal være en Hwasong-18 interkontinental rakett rullet forbi de fremmøtte som viftet med nordkoreanske flagg under paraden som markerte 70-årsdagen for våpenhvilen etter Koreakrigen. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP / NTB

To av rakettene som ble vist fram under paraden, Hwasong-17 og Hwasong-18, antas å ha en rekkevidde som gjør at de kan nå hvilket som helst mål i USA.

FNs sikkerhetsråd har vedtatt resolusjoner som forbyr Nord-Korea å utvikle slike raketter. At både Kina og Russland har valgt å være til stede når de blir vist fram, står i skarp kontrast til at begge landene tidligere har stemt ja til FN-resolusjonene.

Det er første gang en russisk forsvarsminister besøker Kina siden Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Det er også første gang en kinesisk delegasjon besøker landet siden koronapandemien begynte for over tre år siden.