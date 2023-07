Sykepleierstudenten Carlee Russell (25) fra byen Hoover i Alabama, som hevdet hun var blitt bortført og holdt mot sin vilje, innrømmet mandag at hun faktisk ikke ble kidnappet tidligere denne måneden.

Hun skal samtidig ha bedt om unnskyldning for historien som utløste en to dagers leteaksjon.

– Det var ingen bortføring, min klient så ikke en baby, skrev Russells advokat Emory Anthony i en uttalelse lest høyt på en pressekonferanse mandag.

Anthonys bekreftelse ble lest av politimester Nicholas Derzis. Verken Anthony eller Russell var til stede, skriver New York Post.

– Min klient forlot ikke Hoover-området. Min klient beklager sine handlinger til samfunnet, Carlee ber om din tilgivelse og bønner, fortsatte advokaten.

Ble hørt skrikende

Russell, skal ha forsvunnet natten til 13. juli, kort tid etter at hun ringte politiet for å fortelle at hun så et småbarn iført t-skjorte og bleie gå barfot nedover motorveien.

Hun fortalte opprinnelig politiet at hun ville bli på stedet, men forsvant deretter idet hun ble hørt skrikende under en samtale med sin svigerinne.

Etter to dagers leting, dukket sykepleierstudenten plutselig opp på døren til sine foreldrene.

Russell skal ha gått med på et politiavhør, men stoppet så å samarbeide med politiet.

Politiet sa mandag at det er uklart hvor Russell faktisk var i de 49 timene hun var rapportert «savnet».

Det er ikke tatt ut siktelse i saken.

Søkte på internett

Etter at sykepleierstudenten dukket opp igjen, fant politiet ut at Russell hadde søkt på internett etter filmen «Taken», hvor Liam Neeson i hovedrollen som CIA-agent prøver å redde sin datter etter hun blir kidnappet.

Undersøkelser viste også at Russell søkte etter enveisbilletter til Nashville og om kidnappingsofre må betale for «bortførings-varsler» som blir sendt ut til smarttelefoner i området.

Russell holdt imidlertid fast ved sin historie, og fortalte politiet at hun ble bortført fra veikanten av en hvit mann med oransje hår.

Feilene i Russells fortelling ble tilsynelatende bekreftet etter hun ble sparket fra jobben sin og kjæresten hennes slettet alt innhold om henne fra sosiale medier.

Russell skal ha stjålet en badekåpe og toalettpapir fra spaet hun jobbet ved bare noen timer før hun forsvant, sier politiet. Deretter skal hun ha stoppet på en butikk for å kjøpe snacks, som ikke ble funnet i kjøretøyet hennes etter at hun forsvant.

I et intervju sist uke, sa Russells foreldre at datteren deres «kjempet for livet» under bortføringen og at hun ikke «var i en god tilstand» da hun kom hjem. Hittil har ikke Russells foreldre blitt siktet i forbindelse med datterens løgner, ifølge politiet.