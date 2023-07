En 18 år gammel mor fra Florida ble arrestert tirsdag etter å ha forsøkt å bruke en parodi-nettside for å hyre en leiemorder til å drepe sin 3 år gamle sønn.

Ifølge New York post skal kvinnen angivelig ha forsøkt å skaffe en leiemorder gjennom den falske nettsiden «RentAHitman» for å ta livet av sønnen sin.

Moren er anklaget for å ha sendt inn bilder av barnet og nøyaktige detaljer om hvor han skulle oppholde seg.

Etterforskere som utga seg for å være leiemorderen kvinnen ønsket å hyre, kommuniserte med henne for å hente inn informasjon, hvor deretter moren angivelig gikk med på å betale 3000 dollar for drapet på sønnen sin.

Etter å ha koblet kvinnens IP-adresse til hennes hjem og snakket med barnets bestemor, som bekreftet at det tiltenkte målet var kvinnens barn, gikk politiet til aksjon for å arrestere henne.

– Et rødt flagg

Mannen som driver den falske nettsiden sier den er full av vitser, falske vitnesbyrder og annonser som skal vise besøkende at det ikke er en seriøs tjeneste. Foto: Rentahitman

Ifølge politiet var det mannen som driver nettsiden som tipset dem om hva kvinnen hadde planlagt.

Robert Innes, som driver nettstedet, mottar hundrevis av leiemorder-forespørsler hver dag, og sier at kvinnens forespørsel var for spesifikk og presserende.

– Muligheten til å undersøke navn og adresser og bekrefte at det tiltenkte målet bodde på en bestemt adresse – det for meg er et rødt flagg. Hvis informasjonen er bekreftet, er det for meg noe som må undersøkes, og det er derfor jeg sendte det videre, sier Innes.

Innes hevder at politiet i utgangspunktet ikke tok advarselen hans på alvor, og at de truet med å sende ham et «cease and desist»-brev hvis han fortsatte å kontakte dem.

Flere arrestasjoner

Nettsiden har ført til arrestasjon av flere personer som ønsker å hyre en leiemorder, som tidligere i år, da en mann ble arrestert etter å ha søkt om å få jobbe som leiemorder for nettsiden.

I 2021 innrømmet en kvinne å ha brukt nettstedet til å leie en leiemorder for å drepe eksmannen for 5000 dollar.

Innes forteller at nettstedet er fylt med mange vitser, som falske vitnesbyrder og morsomme annonser, som burde være en klar indikasjon til besøkende om at det ikke er en seriøs tjeneste.