Russland rekrutterer kvinner til krigen i Ukraina: – Siste utvei

Russland har økt sin innsats for å rekruttere kvinner til forsvarstropper nær landets grenser mot Ukraina, ifølge en ny rapport.

Historisk sett har ikke Russland benyttet kvinnelige soldater i kamp, og i fjor høst sa et medlem av Russlands parlament at landet bare ville ty til kvinnelige rekrutter som en «siste utvei».

Men med høye tapstall i Ukraina og utfordringer med å fylle rekkene med nye mannlige rekrutter, håper myndighetene i minst én region at kvinnelige soldater kan tette hullene i forsvaret, skriver Newsweek.

Ifølge The Moscow Times har tjenestemenn i Russlands sørvestlige region Belgorod nylig fokusert rekrutteringsarbeid på å styrke forsvarsenhetene med kvinnelige soldater.

Rekruttering

Belgorod har vært åsted for større angrep i de siste månedene, noe som regionale ledere har gitt Ukraina skylden for. Ukraina har derimot nektet for involvering i angrepene i Belgorod. To grupper som har sagt de er ansvarlige for noen av hendelsene identifiserer seg som russiske dissidenter.

Russiske raketter skytes opp mot Ukraina fra Belgorod-regionen. Illustrasjonsfoto. Foto: Vadim Belikov / AP Photo / NTB

På torsdag rapporterte generalstaben i Ukrainas væpnede styrker at Russland hittil hadde mistet 240.010 soldater i løpet av krigen i Ukraina.

Russland har også angivelig hatt problemer med å nå rekrutteringsmålene. I slutten av mars sa det britiske forsvarsdepartementet at Kreml forberedte en «stor militær rekrutteringskampanje» med håp om å rekruttere ytterligere 400.000 tropper.

Departementet sa imidlertid at Russland ikke ville nå målet.

«Det er svært usannsynlig at kampanjen vil tiltrekke seg 400.000 ekte frivillige», skrev avdelingen, og la til at «regionale myndigheter vil prøve å nå målene ved å tvinge menn til å melde seg».

– Ikke vår historie

Denne uken utvidet parlamentet den maksimale alderen for hvilke menn som kan bli mobilisert for å tjenestegjøre i militæret.

Loven, som ble vedtatt på tirsdag, tillater menn å tjenestegjøre opp til 70 år.

Fredag ble det også kjent at Kreml ønsker å utvide vernepliktig alder med tre år. Det betyr at russiske menn kan kalles inn til militærtjeneste fram til de er 30 år.

Kreml sa i fjor høst at det ikke hadde til hensikt å verve kvinner, og Tatyana Butskaya, en viseformann for Statsduma-komiteen for familie, kvinner og barn, fortalte da at at hun ikke mener kvinner skal bli innkalt til tjeneste.

– Dette er absolutt ikke vår historie, det er alltid en mannlig kriger og en kvinne som venter på ham og vokter hjemmet. Kvinner utgjør et annet forsvar. Generelt sett er ikke krig for kvinner, og kvinner vil bare bli kalt opp som en siste utvei, sa Butskaya.

Russiske statlige fjernsynsstasjoner har nylig forsøkt å lokke kvinnelige rekrutter ved å sende programmer som fremhever en kvinnelig tropp som får militær trening i Belgorod. En del av programmene skal vise lærere og bibliotekarer som skyter med rifler.