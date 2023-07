Ukrainsk militær etterretning la mandag ut det de sier er en avlyttet telefonsamtale der en russisk soldat i Ukraina sverger at hvis han overlever krigen, vil han stemme mot Russlands president Vladimir Putin i neste valg.

Ukrainas militære etterretningstjeneste (GUR) delte lyden av det som skal vise en samtale mellom soldaten og hans mor på sin Telegram-kanal, skriver Newsweek.

Ifølge en oversettelse gjort av Kyiv Post, kritiserer den anonyme soldaten både militære tjenestemenn og landets leder.

Se video: Putin: Rykteflom etter jente var på besøk:

Hevder Putin er redd

Etter å ha bedt moren om å «se mer på TV», hevder soldaten at Putin holder Russlands beste militærstyrker i Moskva i stedet for å sette dem på frontlinjen i Ukraina.

Putin gjør dette, ifølge soldaten, fordi han er redd for at Ukraina-krigens «kaos vil føre til en borgerkrig». Soldaten lover deretter å ikke støtte Putin under landets neste presidentvalg, som er planlagt å bli holdt i mars 2024.

– Hvis jeg lever for å se Putin i et valg, vil jeg stemme mot ham, jeg har aldri stemt før, men jeg vil gjøre det av prinsipp, for å stemme mot den tispa, sier soldaten.

– Latterlig

Soldaten sier videre at Russlands forsvarsdepartement behandler straffedømte som er hentet for å tjenestegjøre i Ukraina bedre enn de mer formelle troppene.

– Vel, totalt sett, er det latterlig. Det er så forbannet enkelt. Vet du, de hentet straffedømte for å bli med oss, og de væpnede styrkene begynte å rekruttere straffedømte, akkurat som Wagner-gruppen gjorde, forteller soldaten.

– Vi har en tropp med straffedømte bak oss på den andre forsvarslinjen mens vi er på frontlinjen, og de er bare der i en viss periode, seks måneder. Er det i det hele tatt normalt, det føles som om jeg har falt inn i slaveri, som i tsaristiske Russland, ikke sant, avslutter soldaten.

Skal ha skutt på medsoldater

Den avlyttede samtalen er det siste eksemplet på at GUR legger ut kommunikasjon som involverer russiske militære som beskriver tøffe forhold i Ukraina.

På fredag delte de på sin Telegram-kanal en samtale mellom to russiske soldater som diskuterer en annen tropp som skyter på sine medsoldater.

En av soldatene fortalte at en mann hadde «mistet grepet» og begynte å skyte på de andre medlemmene av enheten. Soldaten sa ikke om noen andre ble drept eller skadet under hendelsen, men han sa at skytteren ble drept.