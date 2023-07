For øyeblikket er vernepliktig alder 18 til 27 år, og det var ventet at den ville endres til å være mellom 21 og 30 år. Fredag skriver det statlige nyhetsbyrået Tass at minstealderen vil forbli 18 år.

– Fordi det er nøyaktig den alderen når mange gutter ønsker å tjenestegjøre, skriver de.

Dumaen, nasjonalforsamlingen i Russland, har ikke vedtatt noen endringer ennå, men den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu varslet allerede i fjor at en heving av vernepliktsalderen til 30 år kunne komme.