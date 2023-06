På spektakulært vis utfordret Wagner-sjefen hele makteliten i Kreml. I løpet av 36 høydramatiske timer fulgte verden med på det som kunne se ut som forsøk på statskupp.

I stedet for full væpnet konfrontasjon, kapitulerte marsjen nesten like raskt som den startet. Ifølge den offisielle versjonen ble Prigozjin lovet fritt leide til Belarus, mens Wagner-soldatene fikk garantier om amnesti.

Bare timer før Wagner-gruppen ble «benådet» hadde Putin kalt opprøret for høyforræderi og lovet strenge straffer for de som sto bak. FSB hadde dessuten startet etterforskning og utstedt arrestordre på Prigozjin.

Mandag ventet alle på livstegn fra den beryktede leiesoldat-lederen. Ingen hadde hørt fra ham siden han inngikk den oppsiktsvekkende avtalen med Belarus-president Aleksandr Lukasjenko.

Senere på dagen ble det frigitt et lydklipp på Telegram hvor Jevgenij Prigozjin uttaler seg:

– Målet med marsjen var å hindre at Wagner ble ødelagt. Vi ga en oppvisning av hvordan 24. februar 2022 skulle sett ut. Marsjen vår viste alvorlige sikkerhetsproblemer, sier Prigozjin i opptaket, uten å signalisere hvor han oppholder seg.

Han sier helgens opprør var en protest, og at målet ikke var å styrte landets regjering, men å holde «dem som har gjort feil», ansvarlige.

Nå advarer tidligere CIA-direktør og pensjonert general i den amerikanske hæren, David Petraeus, Wagner-lederen om at hans liv står i fare.

– Prigozhin beholdt livet, men mistet Wagner-gruppen sin. Han burde være veldig forsiktig rundt åpne vinduer i sine nye omgivelser i Belarus, dit han skal, sa Petraeus til CNN.

Flere russiske forretningsmenn har siden krigen startet mistet livet på uforklarlig vis. En av fellesnevnerne har vært fall ut av vinduet fra høye bygninger.

– Alt er iscenesatt

Etter å ha oppfordret til et væpnet opprør mot Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu, og i harde ordelag kritisert Putins spesialoperasjon i Ukraina, lever Prigozjin farlig. Få har så åpenlyst lagt seg ut med den mektige russiske presidenten. Og ingen gjør det ustraffet.

– Jeg tror regjeringen har blitt rystet. Putin har blitt rystet personlig. Dette gjør ham mer sårbar, uten tvil, enn han har gjort på noe tidspunkt under sitt to tiår lange styre av den russiske føderasjonen, oppsummerer David Petraeus, ifølge The Hill.

Ifølge Rebekah Koffler, tidligere etterretningsekspert i CIA, har imidlertid en annen versjon av hva som kan ha skjedd, og hvorfor det endte som det gjorde.

– Alt er iscenesatt. Putin orkestrerte Wagner-kuppet med Prigozjin som et klassisk falskt flagg for å øke rekrutteringen til hæren og få Vesten til å tro at han er svekket, sier Koffler, ifølge Daily Mail.

– Dette er et påskudd for å erklære krigslov

Hennes teori er at den russiske ledelsen ønsker å mobilisere ytterligere personell til den fastlåste krigen mot Ukraina.

– Putin vil at vi skal tro at han er svak, at det er en pågående trussel om et militært opprør. Dette er et påskudd for å erklære krigslov, noe Putin allerede har gjort. Så dette er en begrunnelse for ekstra mobilisering av de russiske styrkene for å sende dem til kjøttkverna i Ukraina, mener den tidligere CIA-agenten.

Hun tolker det tilsynelatende opprøret som et bevisst forsøk fra Putin til å distrahere sine omgivelser, og at Wagner-gruppens marsj kan ha vært et avtalt spill for galleriet.

Niklas Rendboe, prosjektforsker ved Forsvarshøgskolen i København, har spesialisert seg på Wagner-gruppen. Han deler ikke denne oppfatningen. Eksperten peker på den dype mistilliten og maktkampen mellom nettopp Prigozjin og Putin, som den utløsende årsak til opprøret.

– Det vi ser nå kun er forberedelsene til runde to

– Mytteriet er ikke over. Det er en provisorisk status med Prigozjin i Hviterussland. Avtalen betyr i realiteten at han lever for å kjempe en dag til. Hverken Putin eller Prigozjin kan være fornøyd med resultatet på sikt. For Putin sender det et svakhetssignal at Prigozjin fikk gå fri, mens Wagner-lederen umulig kan føle seg trygg i sin nye tilværelse i Belarus, sier Rendboe til dansk TV2.

Han mener at både Prigozjin og Putin har ambisjoner, og at Putin trolig vil gjøre alt som står i hans makt for å unngå en reprise av helgens store drama, og derfor vil prøve å nøytralisere Wagner-sjefen.

– Ingen av dem fikk som de ville. Derfor tror jeg at det vi ser nå kun er forberedelsene til runde to. Jeg tror det kommer nye utviklinger. Det forventer jeg, sier Rendboe.

– Det tror jeg Putin aldri vil tilgi

Britiske myndigheter er forberedt på alle eventualiteter i Russland etter kuppforsøket.

– Det er for tidlig å spå med sikkerhet hva konsekvensene av dette kan være, men vi er selvfølgelig som alltid forberedt på et bredt spekter av scenarioer, statsminister Rishi Sunak under en pressekonferanse mandag.

Russland-ekspert Jill Dougherty sier rett ut at hun tror Prigozjins dager er talte.

– Putin tilgir ikke forrædere. Selv om Putin sier «Prigozjin, du drar til Belarus», er han fortsatt en forræder, og det tror jeg aldri Putin vil tilgi, sier Dougherty, som har vært sjef for CNNs Russland-kontor i en årrekke.

– En slik ordre vil helt sikkert vil bli utført

Zelenskyj-ådgiver Mykhajlo Podoljak sier det samme på Twitter. Han tror Prigozjin vil bli likvidert av russiske dødsskvadroner.

– Redslene som Putins elite har opplevd det siste døgnet gjør at en slik ordre helt sikkert vil bli utført.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB etterforsker fortsatt Wagner-lederen for å ha oppfordret til væpnet opprør, selv om han er innvilget amnesti, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået RIA.

Dermed er det fortsatt uvisst hvilken skjebne som venter Jevgenij Prigozjin.