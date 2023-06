I sin daglige oppdatering fra frontlinjen, skriver britisk etterretning at det nå er tegn som tyder på at Ukraina har fått opp tempoet på offensiven, som har stått litt i stampe den siste tiden.

«I en multi-brigadeoperasjon har ukrainske styrker gjort fremskritt på både den nordlige og sørlige flanken av byen. Det er lite som tyder på at Russland har betydelig militært personell igjen i området i og rundt Bakhmut, som kan brukes til å motvirke truslene de russiske styrkene står overfor, skriver Ministry of Defence.

Her kan du lese alt om Ukraina-krigen

Den nye etterretningsrapporten beskriver frontlinjen fra Bakhmut til den østlige flanken av Dnipro-elven, som ligger over 200 kilometer lenger unna, skriver The Guardian.

«Knuser fienden»

Ukrainske styrker skal blant annet ha oppnådd taktisk fremgang på flere nøkkelområder. De bruker nå erfaringene fra de to første ukene av motoffensiven til å tilpasse taktikken for å kunne ramme de godt befestede russiske styrkene.

«De siste dagene har ukrainske styrker gjennomført store offensive operasjoner på tre hovedakser i det sørlige og østlige Ukraina», melder britisk etterretning.

Nær Bakhmut skal Ukraina ha rykket frem opptil to kilometer.

– Våre tropper iverksatte motoffensive aksjoner i områdene Orikhovo-Vasylivka, Bakhmut, Bohdanivka, Yahidne, Klishchiivka og Kurdiumivka sent i forrige uke. Fremrykningen i hvert område er mellom én til to kilometer. For øyeblikket konsoliderer styrkene sine stillinger og ytterligere knuser fienden, uttaler viseforsvarsminister Iryna Balachuk til Ukrainska Pravda.

Sterk motstand

Ifølge Ukrainas viseforsvarsminister, Hanna Maliar, har de gjenerobret til sammen 130 kvadratkilometer langs den sørlige frontlinjen siden starten av motoffensiven. Dette inkluderer operasjoner på frontavsnittene ved Melitopol- og Berdiansk.

– Den russiske okkupasjonsstyrken gjør sterk motstand, men samtidig lider de betydelige tap i personell, våpen og utstyr. Antall russiske ofre den siste uken var åtte ganger høyere enn våre tap, sier Maliar.

Ifølge talsperson for den østlige kommandoen, Serhii Cherevatyi, har de drept, såret og tatt til fange mange russere.

– Vi kjenner deres mål, enheter, befal, taktikk, men ingenting vil hjelpe de russiske styrkene, sier Tarnavskyi til ukrainsk TV, melder Kyiv Independent.

Video: Wagner-leder: — Skal ødelegge Russlands militærledelse