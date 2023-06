Ringvirkningene etter de dramatiske timene i Russland er umulig å forutsi, men den åpenlyse maktkampen og trusselen om borgerkrig vil trolig tvinge Putin til å omdisponere de militære styrkene.

Det kan bety gode nyheter for Ukraina både på kort og lang sikt.

– Russland må nå bruke store ressurser på å få kontroll med situasjonen i Moskva. Det betyr at det i de kommende ukene og månedene vil være færre ressurser ved frontlinjen, sier militæranalytiker Anders Puck Nielsen ved Forsvarshøgskolen i København, til dansk TV2.

– Etterlater president Putin med et dilemma

Russlands president Vladimir Putin Foto: Ramil Sitdikov / AP/NTB

Han tviler på at Vladimir Putin tar sjansen på å bli avkledd nok en gang dersom andre grupperinger, eller Wagner Gruppen på nytt, skulle finne på å utfordre Kreml. Da kan ikke presidenten tillate en ny tilspisset situasjon som kommer ut av kontroll.

– Det etterlater president Putin med et dilemma. Ønsker han å bruke de resterende ressursene på krigen i Ukraina, eller ønsker han å sikre seg mot flere opprør i hjemlandet, poengterer Puck Nielsen.

Men det er flere skjær i sjøen for Kreml-regimet nå. I tillegg til den pågående storkrigen med involvering av 400.000 russiske soldater inne på okkupert jord i Ukraina, og interne trusler og kamper på russisk jord, mister Russland en av sine viktigste allierte på slagmarken.

Mister 25.000 topptrente soldater



Når lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, tar med seg sine styrker til Belarus, forsvinner samtidig anslagsvis 25.000 topptrente soldater ut av hendene på Russlands diktator. Dette er soldater som har vært nyttige i det blodige slaget om Bakhmut og andre steder langs frontlinjen. Nå må disse troppene erstattes av russiske styrker, reservister eller andre leiesoldater.

I sum innebærer helgens dramatiske hendelser at Russland og Putin er i ubalanse, og har fått nye, alvorlige utfordringer å hanskes med i tillegg til de enorme tapene av egne soldater og utstyr.

– På kort sikt betyr det ikke så veldig mye. Men det øker ukrainernes sjanse til å lykkes med offensiven i løpet av sommeren, mener militæranalytiker Anders Puck Nielsen.

– Vi har ikke sett siste akt

USAs forsvarsminister Antony Blinken tror det vil ta lang tid før uroen rundt Wagner-gruppen er over i Russland.

– Nå må Putin forsvare Moskva, Russlands hovedstad, mot leiesoldater han selv har skapt. Vi har ikke sett siste akt, sier Blinken til ABC News.

Ifølge Institute for the study of war har Wagner Gruppens opprør avslørt hvor sårbar Russland er akkurat nå.

«Opprøret har vist at de russiske styrkene mangler reserver i mange områder bak fronten og vil nesten helt sikkert svekke moralen blant de russiske styrkene i Ukraina,» skriver ISW.

– Dette forteller dem at russerne er svakere enn antatt

USAs utenriksminister Anthony Blinken Foto: NTB

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener de siste dagers hendelser vil gi ukrainerne en vitamininnsprøyting i kampen for å frigjøre landet for russiske tropper.

– Dette forteller dem at russerne er svakere enn antatt, ikke bare militært, men at også selve systemet og grunnvollene i Russland åpenbart er meget skjøre, resonnerer Diesen.

Ukraina: Hovedstyrken er ennå ikke satt inn



Parallelt med dramaet inne i Russland har ukrainske styrker innledet flere nye offensiver på østfronten. Ifølge Oleksandr Syrskyi, sjef for Ukrainas bakkestyrker, er offensiven så vidt i gang, mens hovedstyrken ennå ikke er satt inn i de svært blodige kampene, skriver Kyiv Independent..

Krigen mellom Russland og Ukraina går nå inn i sin 17. måned. Flere hundre tusen soldater er enten drept, såret eller savnet. Titusenvis av sivile er drept. I tillegg er nærmere ti millioner ukrainere drevet på flukt.