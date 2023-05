En representant for en av de russiske anti-Russland militsene som krysset over fra Ukraina til russiske Belgorod forteller at de handler etter forespørsler fra lokale innbyggere i regionen som vil ha fred.

Det skriver Newsweek.

«Freedom for Russia Legion» sier at de har overtatt bosetningen Kozinka og sendt enheter inn i byen Grayvoron.

Rapporter om gruppens sammenstøt med russiske sikkerhetsstyrker og evakueringer av landsbyer i Belgorod øker spenningen i Russlands grenseområde.

– En bløff

I et videoklipp lagt ut på Twitter av en ukrainsk innenriksrådgiver forklarer et medlem av legionen, at gruppens handlinger har ført til at Russlands etterforskningskomité har åpnet en terrorundersøkelse.

Representanten forteller at de «vet at de russiske styrkene ikke har de mest profesjonelle væpnede styrkene, til tross for at de blir antatt å være den nest største hæren i verden».

Han sier at Russlands militære makt er en «bløff», og at de ofte «roter med koordinatene». Da han ble bedt om å spesifisere hva han mente med en «fredsbevarende operasjon», svarte han:

– Det er en demilitarisering av Belgorod-regionen, folk er lei av krig og ønsker fred, sier representanten.

Klippet er ikke ennå verifisert.

Panikk

Kampene på mandag skal også ha involvert «Russian Volunteer Corps» som sier de kjemper for Ukraina, selv om det ukrainske militæret sier de er uavhengige.

Responsen fra Russland på operasjonene tyder på at angrepene overrasket kommentatorene, mener amerikanske «Institute for the Study of War» (ISW).

Tenketanken forteller at russiske kommentatorer reagerte med «panikk og inkonsekvens» noe som ISW sier er vanlig «når de opplever betydelige uventede nyheter».

Ivan Fomin, ved «Center for European Policy Analysis», sier angrepene kan redusere Vladimir Putins støtte blant visse grupper, men kan også styrke støtten til invasjonen av Ukraina.