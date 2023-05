Anti-Putin-gruppen Legionen for frihet for Russland tar i en video gruppen har publisert i meldingstjenesten Telegram ansvar for angrep som skal ha funnet sted i den russiske regionen Belgorod de siste dagene.

I videoen sier en skikkelse som hevder å representere gruppen at «Russland vil bli fritt», skriver nettavisen Euronews.

Russiske myndigheter har på sin side satt i gang det de kaller en «antiterroroperasjon». Tirsdag ettermiddag hevder russiske myndigheter å ha drevet tilbake angripere.

Er dette starten på en borgerkrig?

Legionen for frihet for Russland er dannet av russiske høyreekstremister som stiller seg svært kritiske til Russlands president Vladimir Putin og hans regime, og som sier de støtter Ukrainas kamp mot landet.

Gruppens leder, Ilja Ponomarev, hevder at om lag 1.000 russere deltar i ulike former for militær motstandskamp mot Russland. Kan flere russere la seg rive med?

Til ABC Nyheter sier sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, at man ikke kan se bort ifra at angrepene de siste dagene kan motivere andre russere til å ta opp våpen mot regimet.

– Det kan man jo ikke utelukke. Angrepene vi har sett så langt er for det meste sabotasjeaksjoner der det handler om å ødelegge infrastruktur knyttet til krigføringen i Ukraina. Hvis Russland ikke klarer å få kontroll på sabotørene kan det anspore til mer slik type motstand, sier Bukkvoll til ABC Nyheter.

– Tror du angrepene kan være med på å «trigge» en borgerkrig i Russland på sikt?

– Jeg tror ikke dette kan være en «trigger» til en borgerkrig. Da måttet angrepene lede til store omveltninger i Russland. Så nei, jeg ser ingen tegn til borgerkrig foreløpig, sier sjefsforskeren.

– Man vet aldri

Forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) tror heller ikke en russisk borgerkrig er nært forstående.

– Det tror jeg er lite trolig, men man vet aldri, skriver hun til ABC Nyheter.

Hun forklarer at til tross for uenigheter om Nord-Kaukasus, som Tsjetsjenia er den del av og det har vært større tilgang til våpen, viser det seg å være mindre appetitt på krig og løsrivelse enn det man kunne forvente. I dette området i Russland har det vært tilløp til borgerkrig siden 1991.

Nupi-forsker Julie Wilhelmsen mener Russlands president Vladimir Putin og Kreml kan føre en hardere linje i tiden fremover. Foto: Tatiana Barybina / Sputnik / AFP / NTB

Kan påvirke russisk sikkerhetspolitikk

Som følge av angrepene i Belgorod de siste dagene har russiske myndigheter som nevnt satt i gang en «antiterroroperasjon».

Belgorods guvernør Vjatsjeslav Gladkov skrev tirsdag på Telegram at både det russiske forsvarsdepartementet og politistyrker bidrar i en «utrenskningen av territoriet»

Julie Wilhelmsen tror angrepene kan føre til en tøffere linje fra Kremls side.

– Angrepene vil gjøre russiske myndigheters håndtering av opposisjonelle og krigsmotstandere enda tøffere. Siden krigen begynte i februar 2022 er allerede klappjakten på opposisjonelle blitt ekstremt tøff, med økende antall fengslinger og lange fengselsstraffer. Dessuten vil det gjøre Kreml enda mer innstilt på «seier i Ukraina». Dette truer jo Russlands suverenitet innenfor egne grenser, skriver hun til ABC Nyheter

Anklager Ukraina

Samtidig som Russland har meldt om sabotasjeaksjoner i Belgorod hevder landet også at regionen ble angrepet med droner natt til tirsdag. Disse angrepene skal ifølge Belgorod-guvernør Gladkov ha rammet boliger og offentlige bygg.

Guvernøren melder også om artilleriangrep fra Ukraina. Ukraina benekter på sin side å stå bak drone- og artilleriangrepene. Til anklager om sabotasjeaksjoner i Belgorod sier ukrainske myndigheter at aksjonene er utført av russere.