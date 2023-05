Masseslagsmål på norsk feriefavoritt

Natt til søndag brøt det ut masseslagsmål på den populære feriedestinasjonen Magaluf i den solfylte øya Mallorca.

Tidligere har ABC Nyheter skrevet om de ferske tiltakene innført på Mallorca. Ferieøya truer med gigantbøter til bedrifter og turister for å få bukt med fyllerør og slåsskamper.

Det kan se ut som ikke alle har fått med seg de nye reglene.

Over 50 personer barket sammen i Calvia på Magaluf, ifølge avisen Dario De Mallorca. Det som først tilsynelatende var et munnhuggeri mellom to grupper, utviklet seg raskt til et slagsmål.

Skadet

Et skilt advarer om bøter på Magaluf. Foto: Jaime Reina / AFP / NTB

Slåsskampen skal ifølge vitner ha vart i 10 minutter, og det skal ha blitt nødvendig for politiet å gripe inn. Flere vektere skal ha forsøkt å stoppe partene, men til ingen nytte.

The Sun skriver at 5 politimenn ble skadet da de forsøkte å bryte opp slåsskampen.

Ti personer skal hittil være arrestert, blant dem åtte menn og to kvinner. En av dem skal ha forsøkt å angripe politifolk, mens en annen skal ha gått til angrep på en politibil.

Uønsket

Myndighetene har lenge forsøkt å rydde opp på Magaluf. Illustrasjonsfoto. Foto: Jaime Reina / AFP / NTB

Slike tilfeller er noe den populære feriedestinasjonen virkelig ikke ønsker seg.

Myndighetene på Mallorca har tidligere uttalt at de ikke vil ha partyturister på øya, skriver Flysmart24.

Myndighetene på øya har uttalt at de vil endre Mallorca sin turistprofil, og vil gjøre øya til et sted for reisende som ikke bare er interessert i sol, strender og sjø, men også interessert i øyas natur og kulturtilbud.