Europeiske Reiseforsikring og IF roper varsko og går ut med advarsel til reiselystne nordmenn. De har lagt merke til en økende trend av nordmenn som utsettes for overbehandling på utenlandstur.

– Det er bekymringsfullt å se at stadig flere utsettes for overbehandling i utlandet. Én ting er at kostnadene øker drastisk, men langt verre er det at det i enkelte tilfeller går utover pasientens helse sier sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If og Europeiske Reiseforsikring.

Livstruende situasjoner

Forsikringselskap advarer mot en økende trend der ordmenn utsettes for overbehandling i utlandet. Illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock/NTB

Til ABC Nyheter forteller Handeland at de ser tilfeller av overbehandling i flere land.

– Dette skjer i mange land, vi tror dette handler mer om etikk og moral, enn nasjonalitet, dette kan skje overalt.

– Hva vet du om konsekvensene av overbehandling?

– Vi vet om tilfeller der en takker ja til en helsekontroll i utlandet, og blir deretter møtt med en «smørbrødliste» som behandleren mener du bør fikse på kort tid. Det kan fort bli veldig dyrt sier Handeland.

– Vi kjenner også til tilfeller der overbehandling eller høye medisindoser har skapt livstruende situasjoner, legger han til.





Økonomisk vinning

Handeland mener det er økonomisk vinning som er årsaken til overbehandling.

– Vår hypotese er at dette handler om profitt, vi ser ingen annen grunn til at folk overbehandles, sier Handeland ABC Nyheter.

Til reiseklare nordmenn har Handeland et godt råd.

– Vi anbefaler på generelt grunnlag å ta kontakt når man trenger legehjelp eller blir innlagt på sykehus. Da kan vi sørge for at du får korrekt behandling på riktig sted.

– Ta kontakt en gang for mye enn for lite avslutter han.