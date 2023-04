Mallorca er av de mest populære destinasjonene blant nordmenn i sydligere strøk. Og nå tar øygruppas myndigheter grep.

Regjeringen har nemlig bestemt at mange av de dårlige hotellene på øya skal legges ned. Det er snakk om enstjernes og tostjerners hoteller, melder bransjenettstedet flysmart24.

Vil ha færre turister

Dette er en trend som nå går igjen steder. Masseturismen skal bort, noe som fører til at oppholdet blir dyrere for turistene. Mallorca ønsker nå færre turister, og øyas myndigheter har over tid jobbet for en endring i deres turistsatsing.

Hotellene som nå legges ned, skal derimot ikke fornyes og moderniseres. Noen nye hoteller skal heller ikke bygges.

Francina Armengol, president på Balearene, punger ut 16 millioner euro for å overta gamle og slitne hoteller.

Populære områder

De gamle bygningene skal bli bolighus, noe som det er stor etterspørsel etter på øya.



Den nye planen rammer flere av de mest populære områder på øya. På Playa de Palma, Palmanova, Magaluf, Calles de Mallorca, s’Illot og Cala Millor skal det bygges bolighus fremover, skriver flysmart24, som siterer lokalavisen Última Hora.