Høylytt prating, berusede passasjerer, eller hva med musikk og film som blir avspilt med høyt volum uten hodetelefoner? Det høres kanskje ikke ut som noe som får fram bilder i hodet av en fredelig og avslappende flyreise.

Men det er bare noe av de som irriterer oss mest under en flyreise. En fersk internasjonal undersøkelse YouGov har gjennomført avslører hvilken oppførsel vi virkelig ikke liker når vi reiser med fly.

Helt uakseptabelt

Irritasjonslisten Berusede personer Personlig pleie (neglklipping mv.) Mediebruk uten hodetelefoner Stol i kneet fra passasjeren foran Gråtende barn

Tall fra undersøkelsen viser at noe av det reisende irriterer seg mest over, er berusede medpassasjerer om bord. Over halvparten av deltakerne i undersøkelsen kaller dette for totalt uakseptabel oppførsel. Det kan altså være lurt å vente med feriefeiringen til flyet har landet.

Pakker vi til ferie eller utenlandsreise er de fleste av oss flinke til å huske pass, penger og telefon.

Men glemmer å ta med deg hodetelefoner eller ørepropper bør du vente med å se på favorittserien.

Seks av ti av de spurte svarer at de synes det er helt uakseptabelt at medpassasjerer ser på film, spiller musikk eller annen høylytt media under flyturen.

Negleklipping og flyseter

Flere irriterer seg over berusede passasjerer om bord. Foto: Marianne Løvland / NTB

Det å la la drinkene vente og har telefonen på stille blir altså satt pris på, og skal vi tro resultatene fra undersøkelsen er kanskje det lureste å finne fram en god bok.

Det er i alle fall et bedre valg enn å finne fram neglesaksen. Over halvparten av deltakerne trekker fram personlig pleie som negleklipping og hårkjemming som uakseptabel oppførsel.

Om du irriterer deg når passasjeren foran deg lener setet rett inn i knærne dine er du heller ikke alene. Statistikken forteller oss at godt over halvparten av respondentene forteller at dette er oppførsel som de reagerer sterkt på.

Forskjell på menn og kvinner

Lite plass kan bli et irritasjonsmoment på reisen. Foto: Erik Johansen / NTB

Ut ifra statistikken til YouGov ser det ut som at kvinner reagerer sterkere på brudd på flyetikette enn det menn gjør. Flere kvinner enn menn anser beruselse, personlig pleie samt det å lene ned flysetet som uakseptabel oppførsel.

Kvinner og menn er derimot enige om at gråtende småbarn kan sette en bremse for reisegleden under flyturen. Litt over halvparten av spurte menn og kvinner svarer at gråtende småbarn på flyturen ikke er akseptabelt.