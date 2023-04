I et flammende innlegg i FNs sikkerhetsråd kom Putins våpendrager med alvorlige advarsler til resten av verden.

– Vi står ved en farlig terskel, kanskje en enda farligere terskel enn under den kalde krigen, advarte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov , ifølge Reuters.

Det var en stund usikkerhet hvorvidt Lavrov skulle få gyldig innreisevisum til USA, men det løste seg noen dager i forkant av møtet.

Flere land har uttalt seg kritisk til at Russland kan sitte med ledervervet i FNs sikkerhetsråd samtidig som de fører den blodigste krigen i Europa siden 2. verdenskrig. Russlands lederskap stemples som hyklersk og umoralsk.

– Invasjonen forårsaker massiv lidelse og ødeleggelse

Før Lavrov slapp til på talerstolen i New York, kom FNs generalsekretær António Guterres med en skarp fordømmelse av Russlands angrepskrig, som allerede har krevd titusenvis av liv og påført både sivile og soldater alvorlige skader.

– Invasjonen er et brudd på folkeretten og at den forårsaker massiv lidelse og ødeleggelse for Ukraina og dets folk. Krigen forsterker den globale økonomiske uorden som ble utløst under covid-pandemien, advarte FN-sjefen, skriver AP.

Lavrov på sin side malte et bekmørkt trusselbilde. Han sa rett ut at verden nå står midt i en skjebnetid hvor faren for eskalering og en bred, internasjonal konflikt er overhengende.

Guterres kvitterte slik på Lavrovs dystre perspektiv:

– Spenningen mellom verdens stormakter er på et historisk høyt nivå. Det er også fare for konflikt, på grunn av uhell eller feilberegninger, sa FNs generalsekretær.

Vladimir Putin og Sergej Lavrov Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Mens han selv fritt kan reise hvor han vil i hele verden, risikerer hans egen president arrestasjon dersom han setter sine bein i et fremmed land.

Den internasjonale straffedomstolen har utstedt en internasjonal arrestordre mot Vladimir Putin. Det betyr at han risikerer å bli fengslet, avhørt og holdt i forvaring inntil en rettssak mot ham kan starte.

Russland overtok presidentskapet i FNs sikkerhetsråd 1. april. Formannskapet roterer mellom de 15 medlemslandene i rådet. Norge hadde dette vervet under deler av 2022.

– La oss kalle en spade for en spade. Ingen tillot den vestlige minoriteten å snakke på vegne av hele menneskeheten, sa Lavrov i sikkerhetsrådet. Han la til at den anspente situasjonen «forverres med tap av tillit til multilateralisme.»

Professor: – Det ser ikke bra ut

Professor i folkerett ved Uppsala universitet, Inger Österdahl, viser til at ingen kan nekte Russland formannskapet.

– Det ser ikke bra ut, men juridisk sett er det det rett og slett, sier profgfesoren til TT, skriver Expressen.

Det er nå 14 måneder siden Putin ga sine styrker ordre om invadere Ukraina. Ifølge anslag fra vestlig etterretning skal Russland ha mistet minst 40.000 soldater, mens 160.000 er skadd. På ukrainsk side er også tapene betydelige, men skal være om lag halvparten av russernes tap.

– Mens vi sitter her, ødelegger russiske styrker Ukrainas kritiske infrastruktur

FN-ambassadører for USA, Storbritannia og Sveits brukte alle sine taler på møtet i Sikkerhetsrådet til å fordømme Russlands invasjon.

– Når vi sitter her, fortsetter aggresjonen. Mens vi sitter her, fortsetter russiske styrker å drepe og skade sivile. Mens vi sitter her, ødelegger russiske styrker Ukrainas kritiske infrastruktur. Mens vi sitter her, forbereder vi oss på neste Bucha, den neste Mariupol, den neste Kherson, den neste krigsforbrytelsen, den neste grusomheten, sa USAs FN-utsending Linda Thomas-Greenfield, skriver CNN.

