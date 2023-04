– Det er umulig for oss å gi opp Bakhmut fordi dette vil utvide frontlinjen og gi de russiske styrkene og Wagner en sjanse til å erobre mer av vårt territorium.

Det sier Volodymyr Zelenskyj i et intervju med Al Arabiya.

Til tross for åtte-ni måneders intense kamphandlinger har ikke russerne, til tross for bistand fra titusenvis av leiesoldater under Jevgenij Prigozjins kommando, klart å bryte gjennom Ukrainas forsvarsverker og ta full kontroll.

Bakhmut er blitt en felle og et tapssluk for Putins hær

Byen, som en gang hadde 70.000 innbyggere, er selve episenteret i krigen mellom Ukraina og Russland. Titusenvis av soldater har falt eller er skadet, og tapstallene fortsetter med uforminsket styrke.

De russiske tapene skal være betydelig større enn på ukrainsk side. For hver forsvarer må russerne angripe med tre til fem soldater. Når de rykker frem blir de sårbare og løper høy risiko for å bli truffet av fiendtlig ild.

Strategien med å holde Bakhmut, til tross for russernes intense beskytning, har vært omdiskutert, men fra ukrainsk hold er det argumentert med at byen er blitt et fluepapir på russiske styrker, og dermed blitt en felle og et enormt tapssluk for Putins soldater.

– Vi er sterkere enn vi var for ett år siden

Ukrainske artillerister fra Aidar bataljon avfyrer en 122 millimeter D30 haubits ved en frontlinje nær Bakhmut i Donetsk-regionen 22. april 2023. Foto: Anatolii Stepanov / AFP

Russerne kontrollerer nå store deler av Bakhmut, anslagsvis 90 prosent, ifølge russiske statseide medier, skriver Newsweek.

De siste ukrainske stillingene er imidlertid såpass godt befestet at de fortsatt yter betydelig motstand mot fienden og påfører disse store tap hver eneste dag.

– Jeg kan ikke beskrive situasjonen som god, men vi kjemper. Vi er sterkere enn vi var for ett år siden, sier Zelenskyj. Han viser til at den ukrainske hæren forbereder seg på en motoffensiv.

– Russland vil ikke stoppe ved Ukraina

Samtidig advarer han Vesten om at Europas skjebne ligger i Ukrainas hender: Klarer de ikke å stanse russerne nå, risikerer andre europeiske land å bli Putins neste offer.

– Sannheten er at Russland ikke vil stoppe ved Ukraina, og dette er klart for alle. Så, til våre allierte, støtt oss, for først og fremst er dette en billig pris du må betale, fordi Russland vil gå lenger, sier den ukrainske presidenten, ifølge Ukrainska Pravda.

Han mener Vladimir Putins hovedmotiv nå er å redde sitt eget skinn, og at Russlands skjebne kommer i andre rekke. Derfor er han villig til å la titusenvis av russere dø.

