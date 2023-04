Kreml avviser Putin-«dobbeltgjenger»

– Dere har sikkert hørt at Putin har mange som later som de er ham mens han sitter i en bunker. Det er ren løgn, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov til flere unge russere under et arrangement i Moskva mandag.

– Dere ser hva slags president han er. Han er og har alltid vært svært aktiv. Vi som jobber med ham, klarer nesten ikke holde følge med ham, fortsatte han.

Russisk video latterliggjøres

Uttalelsene til Peskov kommer etter gjentatte påstander om at Putin blir representert av en «stand-in» i mange offentlige arrangementer.

Siste gang ryktene begynte å gå, var da Putin reiste til Ukraina og Kherson for å besøke russisk-okkuperte krigssoner.

– Det var ikke den virkelige Putin, sa sekretæren for Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, Oleksij Danilov, i forrige uke. Det ble avvist også den gang av Kreml.

Det er ikke funnet bevis for at Putin bruker dobbeltgjengere.