Slik har det gått med Putin-kritikerne

Andre aktivister har blitt drept, sendt i eksil eller overlevd drapsforsøk. Etter at Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina, har regimet trappet opp kampen mot opposisjonelle.

Opposisjonslederen Boris Nemtsov var en av Putins argeste kritikere før han ble skutt like ved Kreml en sen februarkveld i 2015. Han var visestatsminister under president Boris Jeltsin i 1997 og 1998 og ledet det liberaldemokratiske partiet Unionen siden.

Fem menn ble funnet skyldig i drapet, men hjernen bak ble aldri tatt.

Mannen som ble dømt for å løsne skuddene, var tidligere medlem av sikkerhetsstyrken til Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov, en nær alliert av Putin. Kadyrov har nektet for å ha noe med saken å gjøre.

Nemtsov gikk imot Putins annektering av Krim-halvøya i 2014. Han ble 55 år.

Seks Novaja Gazeta-journalister drept

Et drøyt tiår tidligere kom drapet på journalisten Anna Politkovskaja som et sjokk på verden. Hun jobbet i avisen Novaja Gazeta, som skriver kritiske artikler om korrupsjon, politivold, urettmessige arrestasjoner, valgfusk og russiske militære styrker som brukes i og utenfor Russland.

Politkovskaja skrev blant annet kritisk om Russlands framferd i Tsjetsjenia.

Ytterligere fem av avisens journalister har blitt drept siden oppstarten i 1993. Få av drapene er blitt løst, og etterforskningene har ofte blitt nedprioritert av russiske myndigheter.

Bekymret for Navalnyjs helse

I kummerlige forhold soner Aleksej Navalnyj en niårig fengselsdom som han hevder er politisk motivert. Navalnyj er en av de fremste Putin-kritikerne som er i live, kjent for sine avsløringer av korrupsjon i det russiske maktapparatet. Han og en rekke av hans nærmeste medarbeidere og støttespillere er terrorlistet av russiske myndigheter.

For tiden er helsen hans dårlig. Forrige uke sa hans advokat at Navalnyj hadde gått ned åtte kilo på to uker, og hans støttespillere mistenker at han er utsatt for forgiftning. På tross av dette får han ikke skikkelig behandling, ifølge advokat Vadim Kobzev.

I september 2020 ble Navalnyj forgiftet av en nervegift. Han mener selv det var den russiske sikkerhetstjenesten som forgiftet ham. Dette er blitt avvist av russiske myndigheter.

Historisk streng straff

Kara-Murza, som fikk 25 års fengselsdom på mandag, ble domfelt for bedrageri, for å ha spredt «falsk» informasjon om Russlands militære engasjement og for tilslutning til en «uønsket organisasjon».

Ingen andre opposisjonelle er idømt så mye som 25 års fengsel i Russland i nyere tid, ifølge nyhetsbyrået DPA. Også han sliter med helsen, og hans advokater sier det skyldes forsøk på forgiftning i 2015 og 2017.

Også andre fremtredende regimekritikere har blitt rettsforfulgt den siste tiden. Ilja Jasjin ble i desember dømt til åtte år i fengsel for å spre det som russisk rettsvesen hevder er falsk informasjon om Russlands krig mot Ukraina.

Andrej Pivovarov, som har ledet opposisjonsgruppen Open Russia, soner en dom på fire år.

Den tidligere russiske ordføreren Jevgenij Rojzman er siktet for å ha satt den russiske hæren i vanry. Han venter på rettssak og risikerer opptil tre års fengsel.

I eksil

Kritikk av Ukraina-krigen har betydd spikeren i kista for mange regimekritiske organisasjoner. Mange organisasjoner er erklært som uønsket, og en rekke personer tilknyttet dem har forlatt landet.

En annen kjent person som er i eksil, er forretningsmannen Mikhail Khodorkovskij, som satt et tiår i fengsel før han ble benådet og sendt ut av landet. Siden har han vært en frittalende Putin-kritiker. Han ble dømt for økonomisk kriminalitet

En annen strategi som russiske myndigheter bruker for å kjempe mot regimekritikere, er å brennmerke opposisjonelle som utenlandske agenter – som TV-kjendisen Maksim Galkin, artistene kjent som Oxxxymiron og Noize MC, samt forfatteren Dmitrij Glukhovskij.

Mange fortsetter imidlertid opposisjonskampen, men regimet i Russland synes å stadig være på jakt etter truende stemmer.