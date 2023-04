– Jeg lurer på hva innbyggerne i dette landet vil si når de ser de siste testene av russiske våpen fra sine nærmeste naboer, våre partnere fra DPRK, skriver Medvedev på Telegram.

Rasende



Medvedev, som er nestleder i Russlands sikkerhetsråd, og en av president Vladimir Putins nærmeste medarbeidere, er rasende over at Sør-Korea har ombestemt seg og likevel vil levere våpen til Ukraina, melder Ukrainska Pravda.

Sør-Koreas president, Yoon Suk Yeol, har uttalt at Sør-Korea kan utvide sin støtte til Ukraina utover humanitær og økonomisk hjelp hvis Ukraina blir utsatt for et nytt storstilt sivilt angrep.

– Ivrige etter å hjelpe våre fiender

Yeol kom med kunngjøringen i forkant av sitt offisielle besøk til USA neste uke.

– Det har dukket opp nye entusiaster som er ivrige etter å hjelpe våre fiender. Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol har sagt at landet hans i prinsippet er klar til å forsyne Kiev-regimet med våpen, sier Medvedev ifølge det russiske nyhetsbyået Tass.

Sør-Koreas president viser til landets egen krigshistorie og sier at de har undersøkt hvordan Sør-Korea kan hjelpe til med å forsvare og gjenoppbygge Ukraina, på samme måte som Sør-Korea fikk hjelp av det internasjonale samfunn etter Koreakrigen på 1950-tallet.

