FN ber om at Putin-kritiker blir løslatt umiddelbart

Kreml har foreløpig ikke villet kommentere dommen, som falt mandag. Men både FNs menneskerettssjef og flere vestlige land ber om at den 41 år gamle Putin-kritikeren løslates umiddelbart.

Aldri tidligere har en av president Vladimir Putins motstandere fått en så hard dom.

– Kara-Murza ble stilt for retten for forhold som synes å være knyttet til en legitim utøvelse av hans rett til å ha egne meninger. Ingen bør bli fratatt friheten for å ha tatt i bruk sine menneskerettigheter, og jeg ber russiske myndigheter løslate ham umiddelbart, sier FNs menneskerettighetssjef Volker Turk.