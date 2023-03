Leder for den beryktede russiske leiesoldatgruppen Wagner , Jevgenij Prigozjin, sier i en melding på Telegram at han har blitt avskåret fra kommunikasjon med russiske myndigheter.

Prigozjin legger til at den eneste kanalen som er igjen for å be om ytterliggere forsyninger og ammunisjon er gjennom media. Det kommer han til å gjøre, ifølge meldingen på Telegram.

Wagner-sjefen mener Wagner-gruppen blir direkte motarbeidet av landets forsvarstopper, og at leiesoldatene blir nektet nye forsyninger med ammunisjon.

– Et desperat forsøk

Et bilde, som du kan se øverst i artikkelen, Wagner-gruppen har delt på Telegram, skal vise Prigozjin og Wagner-soldater foran monumentet av en sovjetisk stridsvogn i Bakhmut.

Det ukrainske flagget er tatt ned fra monumentet. Det russiske flagget er ikke heist opp, men Wagner-gruppens flagg er på toppen av stridsvognen.

– Et nytt eksempel på et desperat forsøk på å fremheve seg selv, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, til VG.

«Taktisk pause»

Den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) skriver på Twitter at det ser ut til at Wagner-gruppen har tatt en «taktisk pause» i byen Bakhmut.

Prigozjin hevdet tidligere denne uken at den østlige delen av Bakhmut er under Wagners kontroll. Opplysningene er ikke bekreftet av Ukraina eller uavhengige kilder.

Ifølge tankesmien har det ikke vært rapportert om Wagner-soldater som utfører offensive operasjoner fra det østlige Bakhmut mot sentrale deler av byen siden Prigozjin hevdet de hadde kontroll.

Avslutningsvis skriver ISW at Wagner-gruppen sitter stille i båten inntil det kommer nye forsterkninger i form av russiske tropper i det som kan bli det avgjørende slaget om Bakhmut.