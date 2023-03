Torsdag angrep Russland Ukraina med flere titall raketter i det Russland kalte et hevnangrep. Minst elleve personer er drept, og langt flere er såret. Kritisk infrastruktur i Ukraina, knyttet til energi og transport, ble hardt rammet.

Fredag morgen omtaler britisk etterretning det russiske angrepet som den første store bølgen av langdistanse-angrep siden 16. februar 2023, og trolig et av de største siden desember 2022.

– Intervallene mellom angrep vokser trolig, fordi Russland nå trenger å hamstre nyproduserte missiler rett fra industrien før de kan samle et stort nok arsenal til å overvelde ukrainsk luftforsvar, skriver Storbritannias forsvarsdepartement på Twitter.

Hypersoniske raketter

Ukraina har oppgitt at de skjøt ned over 30 russiske raketter under angrepet, men over 50 rammet likevel ulike mål. Storbyer som Kharkiv, Odesa, Lviv, Kherson og hovedstaden Kyiv ble rammet.

Her kan du lese alt om Ukraina-krigen

Ifølge BBC skal ikke Russland ha avfyrt hypersoniske missiler siden de første månedene av krigen. Dette er missiler som Ukraina ikke har mulighet til å skyte ned. Ukraina har hevdet at Russland avfyrte seks hypersoniske missiler under gårsdagens angrep. Russland har bekreftet at slike missiler ble brukt, men ikke hvor mange.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I motsetning til andre missiler russerne bruker, er Kinzhal-missilet et nyere missil med svært høyt presisjonsnivå, ifølge Tom Røseth. Foto: AP / NTB / AP

– Høypresisjons langdistansevåpen fra både luft, sjø og land, inkludert Kinzhal hypersoniske missilsystemer, traff nøkkelsteder hos det ukrainske militærets infrastruktur, sa talspersonen for det russiske forsvarsdepartementet, Igor Konashenkov, torsdag, ifølge BBC.

Hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, beskriver overfor TV 2 Kinzhal-missilene som et formidabelt våpen som kan styres i alle retninger, og er umulig å skyte ned for ukrainerne. Ifølge Røseth kan missilene nå en hastighet på opptil tolv ganger lydens hastighet.

I motsetning til andre missiler russerne bruker, er dette et nyere missil med svært høyt presisjonsnivå, ifølge Røseth.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

«Terror»-hevn

Ifølge Russlands forsvarsdepartement er angrepet en massiv gjengjeldelse for det de omtaler som et terrorangrep i den russiske regionen Brjansk forrige uke.

Da hevdet russiske myndigheter at ukrainere hadde tatt seg inn i to landsbyer på russisk territorium og tatt innbyggere som gisler i den ene av dem.

Energinettet skal også ha blitt slått ut flere steder, blant annet i Zjytomyr-regionen hvor 150.000 husholdninger skal ha vært uten strøm.