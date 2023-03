Bildene fra de pågående kampene i byen Bakhmut i Donetsk i Øst-Ukraina er brutale. Slaget som Ukraina er i ferd med å tape, beskrives som en kjøttkvern.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Men det er ikke bare ødeleggelse og blodsutgytelse som utmerker seg i bildene som kommer ut fra Bakhmut. Det er også påfallende mange furete ansikter blant de ukrainske soldatene.

I februar skrev nyhetsbyrået Reuters om hvordan eldre menn, og kvinner, noen godt over pensjonsalder gjorde seg klare til å kjempe med våpen, enten på de prorussiske separitistenes eller ukrainernes side i Donetsk.

Allerede i fjor sommer åpnet Russland for eldre å verve seg til krigen, med følgende lavterskel-krav fra myndighetene: Du kan være fra 18 til 60. Eldre dersom du føler deg «våken».

Ukraina har helt siden krigen startet nektet menn under 60 år å reise utenlands. Alle hender trengs for å bekjempe de russiske invasjonsstyrkene.

– Den som ønsker å drepe barnebarna mine er min fiende

Bildene fra Bakhmut viser eldre ukrainske soldater, blant dem Oleksandr Taran (65).

(Saken fortsetter under bildet).

Frivillige Oleksander «Scull» Taran fotografert i kommandosenteret sitt under bakken i Bakhmut første juledag. Foto: Libkos / AP/NTB

– Enhver som har kommet til mitt land og ødelagt mitt hjem, som ønsker å drepe meg, barna mine, barnebarna mine, vennene mine – er min fiende, sier han i et intervju med RadioFreeEurope/Radio Liberty.

Taran ble skadd i 2015, og var nær ved å måtte amputere begge bena. Nå går han med stokk. Men han kjemper videre, og skal i dag lede en frivillig hærstyrke.

65-åringen ser på sin deltagelse i krigen som en nødvendighet.

– Det er ikke noe romantisk med krig. Det er ikke en film, sier han.

Holder stand for å slite ut russerne



Professor Tormod Heier ved Stabsskolen mener den ukrainske strategien i Bakhmut er å svekke den russiske krigsmaskinen.

– Ved å holde Bakhmut så lenge som mulig vil dette slite ned de russiske styrkene i området. Dermed vil også lufta gå raskere ut av den russiske offensiven, sa han til ABC Nyheter denne uka.

(Saken fortsetter under bildet).

Sanitetspersonell hjelper en voksen skadd soldat i et evakueringskjøretøy i Bakhmut 22. februar i år. Foto: Libkos / AP/NTB



Kostnadene ved hele tiden å gå på offensiven i en urban krigføring er svært stor, forklarer Heier.

– Ukrainerne kan dermed forvente at den russiske fremrykkingen snart vi stoppe opp, noe som igjen åpner opp for en ukrainsk motoffensiv med større mekaniserte enheter som er bedre egnet til å ta og holde store territorier. Muligheten for at dette kan la seg gjøre er blant annet at en nokså beskjeden ukrainsk styrke har bundet opp mange russiske avdelinger rundt Bakhmut, sier professoren til ABC Nyheter.

Se video: Ukrainsk angrep på russisk skrekkvåpen