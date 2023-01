De siste månedene har Ukraina hatt momentum, men russerne får tilført stadig større styrker som følge av mobiliseringen. Ukraina, på sin side, får stadig større tilgang til moderne, vestlige våpen, som kan bli en «gamechanger.»

Flere eksperter har uttalt at det kan være strategisk klokt å forsøke å gjenerobre okkupert territorium i de kalde vintermånedene før russerne klarer å samle nok styrker og utstyr til å gjennomføre nye, omfattende bakkeoperasjoner.

Oberstløytnant Joakim Paasikivi er lærer i militærstrategi ved Swedish Defence Academy i Stockholm. Han følger krigen tett. Nå tror han det kan bli bevegelse i frontlinjene de nærmeste ukene eller månedene.

– Betydelige ukrainske tropper er under organisering

Oberstløytnant Joakim Paasikivi (Foto: Försvarshögskolan)

– Jeg tror ikke hele den ukrainske armeen er satt inn i strid. Jeg tror det finnes et ganske betydelig antall tropper som er under organisering eller reorganisering. Og det kommer inn nytt materiell hele tiden. Jeg tror det finnes en ukrainsk evne til offensiv på en måte som jeg ikke ser at russerne har tilsvarende kapasitet til, sier Paasikivi til Expressen-TV.

For tiden raser det svært harde kamper i det østlige Ukraina. Spesielt intense er kampene i Soledar og Bakmhut, hvor begge parter har hatt betydelige tap.

Men frontlinjen er svært lang, mer enn 1.000 kilometer, og det er stadig trefninger langs denne. I sør forsvarer store ukrainske styrker seg mot russiske angrep i Kherson. I Kharkiv i nord har russerne igjen begynt å angripe med større tyngde.

– Da lager de alvorlig trøbbel for russerne

Men det er ett sted den svenske militæreksperten mener kan peke seg ut som et mulig oppmarsjområde for en ny ukrainsk storoffensiv.

– De kan gå mot Zaporizjzja, mot Melitopol, og kanskje ned mot Berdjansk. Det vil si rett sørover. Her kan de avskjære russernes landkorridor til Krim helt ned til Azov-havet og holde stillingen der. Da lager de alvorlig trøbbel for russerne. Dersom de samtidig går fremover i nord, fra Svatove, Kreminna, og får et gjennombrudd der, da har man i prinsippet skapt, tror jeg, en forutsetning for en ganske stor russisk kollaps, sier oberstløytnant Joakim Paasikivi.

Han presiserer at en slik operasjon er utrolig krevende, og vil kreve veldig store styrker, samt at Ukraina lykkes maksimalt med planleggingen.

Barnebarn til finsk president



Ukrainske soldater avfyrer et Pion-artillerisystem mot russiske stillinger nær Bakhmut, Donetsk-regionen 16. desember 2022. (AP Photo/LIBKOS)

62-åringen, som er av finsk og estisk avstamning, har både svensk og finsk statsborgerskap. Hans militære bakgrunn er fra Nylandsbrigaden i Finland og ved Norrlands dragonregiment (K 4) i Arvidsjaur garnison i Sverige.

Han har erfaring som etterretningsleder, og har også vært lærer ved Baltic Defence College i Estland, ifølge Wikipedia. Joakim Paasikivi er barnebarnet til Finlands tidligere president, Juho Kusti Paasikivi.

– Det er ikke umulig, men svært farlig

Da Ukraina varslet en storstilt offensiv i Kherson i fjor høst, slo de plutselig overraskende til i nord og overrumplet de russiske styrkene utenfor Kharkiv. Et tilsvarende overraskelsesmoment tror oberstløytnanten vil være vanskelig å oppnå igjen.

Han peker imidlertid på én mulighet, som vil svært krevende, men som likevel er et mulig scenario; å krysse elven Dnepro i Kherson-regionen. Det vil kreve store styrker, og er ekstremt risikabelt.

– Å angripe over en elev er generelt en dårlig ide. Det er ikke umulig, men svært farlig, advarer Joakim Paasikivi.