Ved hjelp av simulering har eksperter samlet av tankesmien Center for Stratigic and International Studies (CSIS) sett nærmere på hvordan en kinesisk invasjon av Taiwan ville utspilt seg. Resultatet av simuleringen byr på dårlig nytt for Kina, men også andre aktører vil lide enorme tap om Kina hadde forsøkt å ta Taiwan på militært vis, skal man tro simuleringen.

– Vi har kommet frem til to konklusjoner. For det første, under de fleste omstendigheter er det usannsynlig at Kina ville nådd sine operasjonelle mål eller å okkupere Taipei. For det andre kostnadene ved krig ville være høye for alle involverte, absolutt hvis man inkluderer USA, sier Eric Heginbotham, ekspert på asiatisk sikkerhetspolitikk ved Massachusetts Institute of Technology, til The Guardian.

Én avgjørende faktor

Ekspertgruppen som deltok i simuleringen så nærmere på 24 mulige scenarier av kinesiske forsøk på å invadere og okkupere Taiwan. I simuleringen er invasjonsåret satt til 2026.

Ifølge ekspertgruppen er det én faktor som er avgjørende, og det er at Taiwan får USAs hjelp. Uten militær hjelp fra USA ville Taiwan blitt okkupert av kinesiske styrker i løpet av tre måneder eller mindre, viser simuleringen.

Også Japan er tatt med i simuleringen som en sentral aktør i en mulig krig.

Slik kan en krig utspille seg

Ifølge rapporten knyttet til simuleringsprosjektet vil en krig etter all sannsynlighet starte med et kinesisk bombardement som hadde satt store deler av Taiwans marine og luftvåpen ut av spill i løpet av timer. Den kinesiske marinen ville deretter omringet øya og begynt å landsette tusenvis av soldater via en sjøkorridor over Taiwanstredet, tyder simuleringen på.

Kina vil også trolig forsøkt å ødelegge amerikanske flybaser i Japan og på den amerikanske stillehavsøya Guam ved hjelp av missiler. Samtidig viser simuleringen at amerikanske ubåter og fly støttet av japanske styrker vil angripe den kinesiske flåten.

I rapporten står det at USA mister to hangarskip og mellom ti og tjue jagere og kryssere i simuleringen.

Også Kina lider store tap. I simuleringen blir den kinesiske invasjonsstyrken satt ut av spill før den klarer å okkupere deler av Taiwan av betydning, inkludert hovedstaden Taipei. I tillegg kan Taiwan påføre Kina skade ved å beskyte mål i Kina.

Ekspertene regner med at over 10 000 mennesker dør i løpet av de første ukene ved en krig, skriver The Guardian.

(Artikkelen fortsette under bildet).

I rapporten fra CSIS påpekes det at Taiwan må ruste opp ytterligere for å kunne stå imot en eventuell kinesisk invasjon. Her er taiwanske soldater under trening på i desember i fjor. Foto: Chiang Ying-ying / AP / NTB

Derfor er det uro

Uenighetene mellom Kina og Taiwan strekker seg tilbake til 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen mot nasjonalistene. Sistnevnte søkte derfor tilflukt på øya Taiwan.

Kina anser Taiwan som kinesisk territorium og straffer land som oppretter diplomatiske forbindelser med øya. De fleste land følger det som omtales som «ett-Kina-prinsippet», det vil si at de ikke anerkjenner øya som et eget land.

Økt spenning i 2022

Det siste året har Kina utført flere militærøvelser rundt Taiwan. Etter at den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi besøkte Taiwan i august i fjor, gjennomførte Kina sin største militærøvelse noensinne i farvannene utenfor Taiwan.

I løpet av 2022 doblet antallet kinesiske flyvninger i Taiwans konrollsone seg. Kontrollsonen, den såkalte air defense identification zone (ADIZ), er området der taiwanske myndigheter identifiserer og kontrollerer lufttrafikken av hensyn til nasjonal sikkerhet.

At kinesiske militærfly flyr inn i kontrollsonen har vært tilfellet i flere år, men omfanget økte altså drastisk i 2022. Totalt fløy 1727 kinesiske militærfly inn i sonen i løpet av året.

Søndag forrige uke registrerte Taiwan 57 kinesiske kampfly i kontrollsonen.

(Artikkelen fortsette under bildet).

Kinesiske bombefly av typen H-6 fløy 101 ganger inn i den taiwanske kontrollsonen i fjor. Flyene kan bære atomvåpen. Foto: Wang Guosong / / Xinhua / AP NTB

Kan fortsette i 2023

Det spås at spenningen mellom Kina, Taiwan og USA kan fortsette å øke i 2023.

– Det er stor sannsynlighet for at det blir like anspent eller mer anspent i år, sa Kina-forsker Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier til NTB mandag.

I rapporten til Center for Stratigic and International Studies (CSIS) påpekes at både Taiwan og USA må bygge opp sine væpnede styrker for å avskrekke en mulig kinesisk invasjon av Taiwan i fremtiden.

USAs president Joe Biden uttalte i september i fjor at USA ville forsvart Taiwan mot en uprovosert kinesisk invasjon.