– Angrepene på på Ukrainas kraftforsyning vil fortsette. Infrastrukturen til Ukraina vil bli ødelagt. Russland vil sende Ukraina tilbake til 1800-tallet.

Det sier nestleder i den russiske dumaen, Pyotr Tolstoy, i en tirade på den franske kringkasteren BFM , skriver Daily Mail.

I november har regimet i Kreml lagt om strategien i den brutale angrepskrigen som nå er inne i sin tiende måned. Titusener skal være drept, tre ganger så mange skal være såret, og millioner er på flukt fra ødelagte byer og lokalsamfunn.

Millioner i Europas nest største land har flyktet fra sine hjem



To barn, som ankommer på et tog fra Ukraina, ser ut fra vinduet mens vognen kjører opp til stasjonen i Zahony, Ungarn, tirsdag 8. mars 2022. Som følge av russiske angrep er millioner av ukrainere drevet på flukt. Foto: Darko Vojinovic / AP

Ettersom russerne sliter massivt på slagmarken, og har måttet gi fra seg tidligere erobrede landområder, har president Vladimir Putin gitt ordre om å gå etter sivilbefolkningen. På den måten håper Russlands ledere å knuse all motstand og hevne seg.

En rekke kraftstasjoneer er derfor bombet sønder og sammen over hele Ukraina.

Et regn av russiske missiler har ødelagt ukrainernes tilgang til strøm, vann, mobilnett og oppvarming. På den måten bruker Putin og hans medsammensvorne elementære basisressurser som dødelige våpen.

Dette er klare brudd på Geneve-konvensjonen og de folkerettslige prinsippene i krig som de fleste land har undertegnet.

– Vesten burde forberede seg på en krig som vil vare i årevis

Nestleder i den russiske dumaen, Pyotr Tolstoy, er medlem av Putins parti Det Forente Russland. Nå advarer han Ukrainas nærmeste allierte, USA, EU og Storbritannia, og sier de vil betale en høy pris for sin støtte til regimet i Kyiv.

– Vesten burde forberede seg på en krig som vil vare i årevis, fremholder Tolstoy.

Det har lenge vært åpenbart for hele verden at Putin ikke skyr noen midler for å vinne krigen. Flere eksperter mener at Russland allerede har tapt, eller er i ferd med å tape. I stedet for å slutte fred og trekke styrkene ut, intensiveres nå bombekampanjen mot sivile mål.

Russerne har tidligere lang erfaring med å bombe sivilsamfunn til ruiner. Det samme skjedde i Tsjetsjenia, Syria, Georgia og Afghanistan. Også i disse krigene har den russiske krigsmaskinen stått i spissen for ekstreme grusomheter mot sivile.

– Kvinner, menn og barn fryser i mørket på grunn av Putin

President Volodymyr Zelenskyj, førstedame Olena og Belgias statsminister Alexander De Croo under 90-årsmarkeringen av holodomor; det grusomme folkemordet som ble utløst av Stalin i årene 1932 til 1933, og kostet over tre millioner mennesker livet. Foto: Reuters/NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber nå ukrainerne om å forberede seg på en lang, hard vinter med nye, intense russiske angrep.

– Så lenge de har raketter, kommer de ikke til å slutte. Russland prøver å bruke denne vinteren, denne kulda, mot oss, sa Zelenskyj i sin daglige tale søndag kveld.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart mot livstruende konsekvenser dersom de russiske angrepene fortsetter, og anslår en ny flyktningbølge hvor flere millioner drives på flukt. Også Norge venter en ny strøm av ukrainske flyktninger i 2023.

– Kvinner, menn og barn fryser i mørket på grunn av Putins bevisste og barbariske målretting av landets sivile infrastruktur, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Hun omtaler de russiske bombardementene som krigsforbrytelser.

– Russlands krigføring er kynisme uten sidestykke

Også norske myndigheter har gått hardt ut mot russiske styresmakter for den systematiske bombingen av sivil og kritisk infrastruktur.

– Russlands krigføring er kynisme uten sidestykke. Å komme til Kyiv, en by som har levd med krig i snart ti måneder, er brutalt. Omfanget av og brutaliteten i Russlands angrepskrig mot Ukraina er overveldende, uttalte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) etter sitt besøk i den ukrainske hovedstaden mandag.

Da FNs sikkerhetsråd i forrige uke innkalte til hastemøte, talte Zelenskyj til Sikkerhetsrådet via en videolink.

– Når vi har temperaturer under null grader og massevis av millioner mennesker uten energiforsyning, uten oppvarming, uten vann, så er dette en åpenbar forbrytelse mot menneskeheten, konstaterte den ukrainske presidenten.

