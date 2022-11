– Russland vil bli beseiret på gammelmåten

– Mange av russerne er allerede ulykkelige og vil ikke være der, sier forsvarsanalytiker, professor Michael Clarke.

Eksperter mener Ukraina fortsatt har momentum og vil kunne drive russerne ut av flere okkuperte områder i løpet av vinteren.

Noen tror at fremgangen vil være så betydelig at den russiskokkuperte Krimhalvøya igjen vil være på ukrainske hender innen neste sommer.

Det vil i så fall være det mest alvorlige tilbakeslaget for krigspresidenten Vladimir Putin, som en vinternatt i februar ga ordre om å invadere Ukraina.

– Ukraina vil befri Krim til sommeren

– Så snart de begynner å bruke høypresisjonsvåpen mot russiske flybaser og lagringsplasser eller logistikkstøtte og marineanlegg på Krim, så tror jeg at Krim vil bli uegnet for forsvar av russerne. Og det er derfor, tror jeg, Ukraina vil befri Krim til sommeren, sier den tidligere sjefen for de amerikanske styrker i Europa, pensjonert general Ben Hodges.

I et intervju med Radio Free Europe/Radio Liberty snakker den tidligere øverstkommanderende for USAs soldater i Europa om hvordan han tror den blodige krigen vil utvikle seg det neste halvåret. Han mener russerne vil gå på nye, store nederlag i tiden som kommer.

Avlyttede samtaler fra befal i den russiske hæren tyder på store utfordringer både når det gjelder soldatenes motivasjon, tilgang på ammunisjon og annet militært materiell for å kunne stå imot den ukrainske hæren.

Putins brutale strategi fordømmes av en hel verden

Russlands president Vladimir Putin lytter til rapporten til daværende oberst, nå general for de russsiske styrkene i Ukraina, Sergei Surovikin, ved flybasen Hemeimeem i Syria, mandag 11. desember 2017. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Russland har de siste månedene mistet mye av territoriet de erobret i krigens innledningsfase. Etter at Ukraina mottok store mengder vestlige våpen og satte i gang sine mange motoffensiver, har Putins krigsmaskin ikke klart å stå imot presset.

Ydmykende retretter fra Kyiv, Kharkiv og Kherson er fasiten så langt. I mangel av fremgang på slagmarken tyr nå Putins generaler til en taktikk som fordømmes av en hel verden; massiv bombing av sivile mål og kritisk infrastruktur. Bombardementet etterforskes som forbrytelser mot menneskeheten. Samtidig avdekkes tortur og annen terror i de gjenerobrede områdene som viser sporene av russernes brutalitet.

– Russland vil bli beseiret på gammelmåten

– Ukraina har nådd et irreversibelt momentum. I tillegg til lav motivasjon blant soldatene, forsvinner alternativene. Det meste av utstyret deres av høy kvalitet er ødelagt eller er ikke tilgjengelig på grunn av at logistikksystemet deres er så utarmet. Jeg tror vi alle bør forstå at Russland vil bli beseiret på gammelmåten. De blir beseiret på slagmarken, sier Ben Hodges.

Han tror den dagen Ukraina tar Krim tilbake vil bli spikeren i kista for Russlands president. Et Russland uten Krim vil bety at Putins krig har påført russerne et enormt prestisjenederlag. Og at egen befolkning har lidd smertefulle tap.

– Ikke urealistisk at Ukraina kan vinne en gang rundt midtsommer neste år

General Sergei Surovikin leder de russiske styrkene på okkupert jord i Ukraina. Han er tidligere omtalt som «slakteren» etter sin innsats for å støtte den syriske diktatoren i borgerkrigen som har kostet minst en halv million syrere livet. Foto: AP

Expressen har snakket med oberstløytnant og lærer i militærstrategi ved den svenske Forsvarshøgskolen, Joakim Paasikivi. Han mener Hodges trolig har rett i sin analyse om ukrainsk seier på Krim innen neste sommer.

– Jeg synes timeplanen og muligheten til å gjøre det han legger frem er helt realistisk. Jeg deler hans syn på at det slett ikke er urealistisk at Ukraina kan vinne en gang rundt midtsommer neste år, selv om det er spekulativt, sier Paasikivi. Han viser til at Russland har store problemer med å få tak i kampklart utstyr og personell, i tillegg til dårlig kampmoral og dårlig utstyr i felt.

Russiske soldater flyttes fra Belarus til Ukraina



Samtidig kommer det meldinger fra Ukrainas generalstab om at Russland forbereder seg på å omdisponere enheter fra Hviterussland til Ukraina. Årsaken skal være de store russiske tapene som gjør det nødvendig å erstatte tapt personell, skriver Kyiv Independent.

Opptil 12.000 mobiliserte russiske rekrutter er nå stasjonert i Hviterussland, og det er deler av denne styrken som nå skal omdisponeres for å forsterke troppene som opererer i de okkuperte områdene i Ukraina, og som har lidd store tap, mens styrker fra Belarus forsterker grensen til Ukraina.

– Jorden vil fryse og forbli frossen. Det betyr noe for troppene

Professor Michael Clarke var generaldirektør for Royal United Services Institute fra 2007-2015. (Foto: RUSI)

Forsvarsanalytiker, professor Michael Clarke, tror det kalde været de neste dagene vil gjøre det enklere for de ukrainske styrkene å gjennomføre nye offensiver, og at kulden vil vise forskjellen i kvalitet mellom russiske og ukrainske tropper.

– Nå kommer det til å bli fire-fem minusgrader i flere dager. Jorden vil fryse og forbli frossen. Det betyr noe for troppene. For å takle vinteren må troppene være godt forsynt og utstyrt, de må roteres ut av skyttergravene med jevne mellomrom. Min overbevisning er at ukrainerne vil klare seg bedre enn russerne fordi de nå er bedre rustet og motivert. Mange av russerne er allerede ulykkelige og vil ikke være der, sier Clarke til Sky News.

Samtidig advarer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sivilbefolkningen mot vinteren som står for døren.

– Så lenge de har raketter, kommer de ikke til å slutte. Russland prøver å bruke denne vinteren, denne kulda, mot oss. Sammen er vi i stand til å overleve alt, sa Zelenskyj i sin daglige tale søndag kveld.

