De øverste amerikanske og russiske generalene, den amerikanske hærens general Mark Milley og den russiske generalen Valery Gerasimov, har gjennomført samtaler to ganger etter at krigen startet, men kun én gang er den såkalte «røde kommunikasjonslinjen» tatt i bruk.

Ifølge Reuters skal det ha skjedd den dagen da et missil, som først ble rapportert å være avfyrt av russiske styrker, landet på polsk territorium, 15 november. Ettersom Polen er et av Natos viktigste land på alliansens østflanke, utløste rakettnedslaget en svært alvorlig diplomatisk krise.

Nato vurderte militær gjengjeldelse

Ifølge Natos artikkel 5 blir angrep på ett av landene ansett som et angrep på hele alliansen. USAs president Joe Biden har flere ganger advart Putin om at USA vil forsvare enhver tomme av Nato.

Umiddelbart ble det etablert kontakt på kryss og tvers i forsvarsalliansen for å avklare fakta, og for å bringe på det rene hvordan Nato skulle svare på rakettangrepet.

«Den røde linjen» ble i sin tid opprettet for å unngå utilsiktede sammenstøt i Natos luftrom eller på bakken. Under Den kalde krigen spilte den en sentral rolle for ikke å bryte forbindelsene mellom atommaktene USA og Sovjetunionen på høyeste diplomatisk nivå.

Farligste situasjonen siden Cuba-krisen i 1962



Dersom det hadde vist seg at raketten med hensikt var blitt avfyrt mot Polen, kunne det ha resultert i et kraftig Nato-svar med stor risiko for ytterligere eskalering. Dette kunne igjen ha dratt Nato inn i krigen, noe som ville hatt potensiale til å utløse tredje verdenskrig.

En så dramatisk situasjon har verden ikke stått overfor siden Cuba-krisen i 1962.

Regimet i Kreml skal raskt ha forstått alvoret. Derfor ble den «røde linjen» aktivert.

– En kommunikasjonslinje, som ble opprettet mellom militæret i USA og Russland ved starten av Moskvas krig mot Ukraina, har blitt brukt bare én gang så langt, bekrefter en amerikansk tjenestemann overfor nyhetsbyrået Reuters.

Nato la skylden på Russland



Det som ble avgjørende for at rakettnedslaget, som drepte to mennesker, ikke ble etterfulgt av militær gjengjeldelse, var at eksplosjonen sannsynligvis ble forårsaket av et ukrainsk luftvernmissil.

Natos generalsekretær la likevel raskt skylden på Russland ettersom Ukraina forsvarer seg med nebb og klør mot den russiske aggresjonen.

Ansvaret for at en ukrainsk luftvernrakett kom ut av kurs eller bommet på målet da ukrainske styrker skjøt mot innkommende russiske missiler, blir derfor helt og holdent lagt på Russland.

– Når den «røde linjen» ringer, så betyr det alvor

Pensjonert generalløytnant i Forsvaret, Arne Bård Dalhaug, sier til TV 2 at bruken av «den røde linjen» må tolkes som et tegn på den svært spente situasjonen mellom Nato og Russland.

– Når den «røde linjen» ringer, så betyr det alvor. En slik telefonlinje er ofte brukt mellom to parter som ikke har det beste forholdet, men som likevel har en felles interesse i å forhindre at noe alvorlig skjer som ingen ønsker. Når man bruker denne linjen er det ofte fordi man har litt hastverk over seg, sier Dalhaug.

Han tror hendelsen i Polen førte til at alarmklokkene ringte i Russland og utløste en form for panikk.

En rød klut for Putin

Hverken Russlands ambassade i Washington eller forsvarsdepartementet i Moskva har så langt svart på Reuters henvendelse.

Pentagon bekrefter at USA har beholdt flere kommunikasjonskanaler for å kunne diskutere kritiske sikkerhetsspørsmål med russerne. Hensikten er å forhindre feilberegning, militære hendelser og eskalering i en nødsituasjon som krever høy beredskap og risiko for væpnet konflikt.

I løpet av de ni månedene Russland har slåss på ukrainsk jord har det vært flere svært alvorlige hendelser som kunne ha eskalert krigen.

De vestlige våpenforsyningen har hele tiden vært en rød klut for Kreml, men til tross for Putins rasling med atomvåpentrusler, har Ukraina mottatt stadig mer avanserte våpen fra USA og andre Nato-land.

