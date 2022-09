Et polsk Air Force MIG-29 jagerfly (øverst) og italienske Air Force Eurofighter Typhoon-jagerfly undet en tidligere Nato-øvelse. Nå trener nærmere 30 allierte fly på å etablere luftoverlegenhet under defensive operasjoner, for eksempel i en artikkel 5-situasjon. Foto: Ints Kalnins / Reuters