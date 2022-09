– Det vil forandre krigens ansikt ulikt noe siden andre verdenskrig.

Det sier USAs president Joe Biden i et intervju med BBC.

Etter at ukrainske styrker jaget russiske soldater ut av området rundt Kharkiv i en overraskende lynoffensiv, har kritikken mot Putin vokst internt i Russland.

Voldsom ydmykelse



Den voldsomme ydmykelsen har økt frykten for at Kreml-regimet vil ta i bruk sterkere virkemidler for å vende nederlag til seier.

Ett av disse virkemidlene er taktiske atomvåpen. Det har aldri tidligere vært brukt i krig. Nå øker faren for at de ekstremt dødelige våpnene kan bli tatt i bruk.

Russland har enorme mengder kjernefysiske våpen av alle varianter i sitt arsenal. Skulle en desperat Putin gi ordre til bruk av slike våpen, vil det være et vendepunkt i krigen som vil føre til en eskalering av enorme dimensjoner.

– De vil bli mer en paria i verden enn de noen gang har vært

En interkontinental missil testskytes i Russland. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet / AP / NTB Foto: NTB

Nå advarer Biden på det sterkeste Putin mot å bruke taktiske atomvåpen for å redde ansikt etter å ha gått på sviende nederlag i Kyiv, Kharkiv og Kherson.

– Ikke gjør det. Ikke gjør det. Ikke gjør det. De vil bli mer en paria i verden enn de noen gang har vært. Og avhengig av omfanget av det de gjør vil avgjøre hvilken reaksjon som vil skje, sier Biden, ifølge CBSNews.com

Atomvåpen har eksistert i nesten 80 år og anses som det mest avskrekkende militæret våpenet. Taktiske atomvåpen kan brukes på relativt korte avstander, mens strategiske atomvåpen er tenkt brukt mot mål på store avstander.

Ifølge Federation of American Scientists har Russland nærmere 6.000 atomstridshoder tilgjengelig. USA har omtrent like mange atomvåpen i sitt arsenal. Helt siden Den kalde krigen har verden måtte leve med risikoen for atomkrig, men fordi konsekvensene er så store, har ingen trykket på knappen.

– Selvfølgelig, jeg skal ikke fortelle deg det

Da BBC-reporteren spør hva Biden ville ha sagt til den russiske presidenten dersom han vurderer å bruke kjemiske eller taktiske atomvåpen for å vinne krigen, er Biden tilbakeholden.

– Du tror jeg ville fortalt deg det hvis jeg visste nøyaktig hva det ville være? Selvfølgelig, jeg skal ikke fortelle deg det. Det vil være konsekvens, svarer USAs president, men uten å konkretisere hvilke konsekvenser.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere gjort det klart at bruk av taktiske atomvåpen vil være en rød linje for Nato. Det vet også Putin.

Taktiske atomvåpen vil også kunne ramme Russlands egne innbyggere. Nedfall fra atomeksplosjoner kan drive over på russiske soldater, pro-russiske separatister og russiske borgere, skriver 19fortyfive.com.

Ett atomstridshode kan drepe millioner av mennesker

Ni land har i dagtil sammen over 15.000 atomvåpen tilgjengelig. USA og Russland har omtrent 1.800 av disse i høy beredskap, klare til å skytes ut innen få minutter etter en advarsel om angrep er mottatt.

De aller fleste våpnene er mange ganger kraftigere enn atomvåpnene som ble sluppet over Japan i 1945.

Ett enkelt atomstridshode, hvis det blir sluppet over en større by, kan drepe millioner av mennesker, og ha ettervirkninger i flere tiår senere, skriver Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

– Et slags hierarki når det gjelder rekkefølgen på hvilke våpen de kan tenkes å ta i bruk

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Nupi. Foto: Heiko Junge / NTB

Hvor desperat Putin og hans generaler etter hvert blir, er det ingen som vet. Men presset øker for hver dag som går, både innenfra og utenfra.

Internt i Russland kritiseres Putin-regimet både fra de som ønsker sterkere lut og massemobilisering. Dette er blant annet militærbloggere med hundretusenvis av følgere. Og de såkalte haukene, militært og politisk, som ønsker å slå haredere ned på Ukraina.

Den andre kritikken kommer fra dem som vil stanse krigen og fjerne Putin som president. Disse har inntil nå holdt seg tause, men selv på statlig russisk TV slippes det nå til Putin-kritikere som ikke sparer på kruttet.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt sier det til syvende og sist blitt et spørsmål om hvem som har kontroll på tvangsmakten, inkludert bruk av atomvåpen, og hvor desperat Putin til slutt blir.

– Jeg vil tro det er et slags hierarki når det gjelder rekkefølgen på hvilke våpen de kan tenkes å ta i bruk. Et våpen som de brukte med en gang etter offensiven i Kharkiv, var jo det å ramme generell infrastruktur på ukrainsk side. Så er det mer bombing og å ta i bruk større deler av den russiske militære kapasiteten. Så kommer spørsmålet om mobilisering og så til slutt bruk av taktiske atomvåpen, sier Russland-kjenneren til NTB.