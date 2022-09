– Dette er farlig og hensynsløs atomretorikk. Det er ikke nytt ettersom han har gjort det mange ganger før. Han vet godt at en atomkrig aldri skal utkjempes og ikke kan vinnes, og det vil få uante konsekvenser for Russland, sa Stoltenberg i et intervju med Reuters onsdag.

Han la imidlertid til at Nato så langt ikke har sett tegn til noen endring av Russlands atomvåpenstillinger.

Intervjuet med Stoltenberg fant sted på sidelinjen av FNs hovedforsamling i New York.

Putin: Ingen bløff

Uttalelsene kommer etter at Russlands president Vladimir Putin onsdag morgen varslet at han vil mobilisere ytterligere 300.000 russiske soldater i krigen i Ukraina. Putin sa at han er villig til å bruke alle tilgjengelige midler til å forsvare russiske territorier samtidig som han anklaget Vesten for å ville «svekke, splitte og i siste instans ødelegge vårt land».

– Når vårt lands territorielle integritet er truet, vil vi helt klart bruke alle midler vi har til å beskytte Russland og vårt folk. Dette er ingen bløff, sa Putin.

Se video: Putin varsler «delvis mobilisering»

– Putin undervurderte Nato

– Talen til Putin viser at krigen ikke går slik som Putin hadde planlagt, og at han har gjort enorme feilberegninger. Han undervurderte fellesskapet og styrken i Nato, Natos allierte og andre partene, sier Stoltenberg.

Han påpeker at Ukraina har tatt tilbake territorium de siste ukene og understreker at Natos budskap er å fortsette å gi våpen til Ukraina og fordømme Putins handlinger i krigen.

– Hvis president Putin slutter å krige, vil vi få fred. Hvis president Zelenskyj slutter å krige, vil Ukraina slutte å eksistere som en uavhengig stat, sier Stoltenberg.

Øke våpenproduksjonen

I tillegg sier Nato-sjefen at han er i samtaler med våpenindustrien i ulike land for å be om økt våpenproduksjon.

– I starten av krigen støttet vi Ukraina med våpen fra våre egne lagre. Vi ber våpenindustrien i ulike land nå om oppskalere produksjonen fordi vi må fylle opp våre egne lagre, men også for å kunne fortsette å støtte Ukraina med våpen, sier han.

USA: Tar truslene på alvor

USA tar president Vladimir Putins uansvarlig uttalelser om atomvåpen på alvor, sier en talsperson for president Joe Bidens sikkerhetsråd.

– Det er uansvarlig retorikk å snakke om atommakt på den måten. Men det er ikke atypisk for hvordan han har snakket de siste sju månedene, og vi tar det veldig alvorlig, sier John Kirby, talsperson for sikkerhetsrådet i Det hvite hus, til TV-kanalen ABC.